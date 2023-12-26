Как замариновать лук в домашних условиях: копеечная добавка есть на каждой кухне

Это станет вашим коронным блюдом - как быстро замариновать лук в уксусе.

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Маринованный лук за 5 минут/ Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Shutterbug75, OLX

Репчатый лук повсеместно используется в кулинарии как ингредиент при приготовлении различных блюд. Его приготавливают в различных вариантах для добавления пикантности и остроты.

Среди наиболее популярных – маринованный лук, который можно встретить в рецептах многих закусок и блюд. Маринованный лук – снимает лишнюю горечь и добавляет своеобразные оттенки в различные блюда.

Его применяют при приготовлении салатов, бутербродов, селедки или шашлыков. Есть сразу несколько основных правил для правильного приготовления маринованного лука.

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Как сделать маринованный лук

При приготовлении маринованного лука кулинары советуют придерживаться золотого правила, которое обозначается своеобразной формулой - 1:2:3.

Составляющие:

Одна часть соли;

Одна часть сахара;

Две части уксуса;

Три части воды.

При неуклонном соблюдении этой формулы маринованный лук получится вкусным и аппетитным.

Как долго можно держать лук в маринаде

При соблюдении простых правил маринованный лук получится удачным дополнением к различным блюдам. Известно, что наименьшее время маринования лука составляет примерно один час.

Но для лучшего насыщения ингредиентами можно оставить лук в маринаде на ночь. Однако если вы не успеете сразу использовать весь маринованный лук, его можно оставить на хранение в холодильнике на месяц. Кроме того, в простерилизованной банке маринованный лук можно хранить до года.

Как замариновать лук в уксусе

В домашних условиях можно самостоятельно приготовить маринованный лук, использовав для этого обычный столовый уксус.

Порядок действий:

Возьмите подходящую посуду и положите в нее лавровый лист, а также добавьте одну чайную ложку соли;

Лук нужно тщательно почистить от шелухи и нарезать кубиками, после чего в емкость также необходимо добавить несколько чайных ложек сахара;

Нарезанный ломтиками лук положите в емкость и залейте холодной водой, после сего добавьте немного уксуса (одну чайную ложку) и положите также молотый перец;

Для полного приготовления необходимо выдержать лук в растворе до сорока минут, а потом слить маринад.

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