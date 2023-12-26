УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как замариновать лук в домашних условиях: копеечная добавка есть на каждой кухне

Алексей Тесля
26 декабря 2023, 11:31
Это станет вашим коронным блюдом - как быстро замариновать лук в уксусе.
лук, уксус
Маринованный лук за 5 минут/ Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Shutterbug75, OLX

Репчатый лук повсеместно используется в кулинарии как ингредиент при приготовлении различных блюд. Его приготавливают в различных вариантах для добавления пикантности и остроты.

Среди наиболее популярных – маринованный лук, который можно встретить в рецептах многих закусок и блюд. Маринованный лук – снимает лишнюю горечь и добавляет своеобразные оттенки в различные блюда.

Его применяют при приготовлении салатов, бутербродов, селедки или шашлыков. Есть сразу несколько основных правил для правильного приготовления маринованного лука.

видео дня

Как сделать маринованный лук

При приготовлении маринованного лука кулинары советуют придерживаться золотого правила, которое обозначается своеобразной формулой - 1:2:3.

Составляющие:

  • Одна часть соли;
  • Одна часть сахара;
  • Две части уксуса;
  • Три части воды.

При неуклонном соблюдении этой формулы маринованный лук получится вкусным и аппетитным.

Как долго можно держать лук в маринаде

При соблюдении простых правил маринованный лук получится удачным дополнением к различным блюдам. Известно, что наименьшее время маринования лука составляет примерно один час.

Но для лучшего насыщения ингредиентами можно оставить лук в маринаде на ночь. Однако если вы не успеете сразу использовать весь маринованный лук, его можно оставить на хранение в холодильнике на месяц. Кроме того, в простерилизованной банке маринованный лук можно хранить до года.

Как замариновать лук в уксусе

В домашних условиях можно самостоятельно приготовить маринованный лук, использовав для этого обычный столовый уксус.

Порядок действий:

  • Возьмите подходящую посуду и положите в нее лавровый лист, а также добавьте одну чайную ложку соли;
  • Лук нужно тщательно почистить от шелухи и нарезать кубиками, после чего в емкость также необходимо добавить несколько чайных ложек сахара;
  • Нарезанный ломтиками лук положите в емкость и залейте холодной водой, после сего добавьте немного уксуса (одну чайную ложку) и положите также молотый перец;
  • Для полного приготовления необходимо выдержать лук в растворе до сорока минут, а потом слить маринад.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лук интересные новости
Реклама

Главное за день

Будет ли в Украине снег на Новый год: где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов

Будет ли в Украине снег на Новый год: где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов

13:43 Синоптик
В Киеве появятся блокпосты и будут проверять документы: в КМВА назвали причину

В Киеве появятся блокпосты и будут проверять документы: в КМВА назвали причину

12:06 Украина
Путин хочет захватить Украину и напасть на НАТО, его режим рухнет до 2030 года – Сотник

Путин хочет захватить Украину и напасть на НАТО, его режим рухнет до 2030 года – Сотник

12:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

13:43

Будет ли в Украине снег на Новый год: где будут мороз и снегопады, а где +11 градусов

13:29

На рептилию похож: Сергей Зверев напугал своим жутким внешним видом

13:16

"Жалею, что сама не родила": Наталья Могилевская сделала признание о материнстве

12:59

Как узнать пароль от Wi-Fi: хитрый фокус знает не каждый хакер

12:49

Интересная головоломка для самых внимательных: нужно найти зеленую рыбу за 11 секунд

В Крыму гремели мощные взрывы: уничтожен российский десантный корабль НовочеркасскВ Крыму гремели мощные взрывы: уничтожен российский десантный корабль Новочеркасск
12:32

Россия заявила об уничтожении двух украинских Су-24 в Крыму: в Воздушных силах отреагировали

12:28

Только люди с "орлиным зрением" найдут енота за 9 секунд: сложная оптическая иллюзия

12:12

Нужно только 2 чашки воды: как отличить натуральный чай от подкрашенного

12:06

В Киеве появятся блокпосты и будут проверять документы: в КМВА назвали причину

Реклама
12:00

Победитель "Танців з зірками" Евгений Кот впервые станет отцомВидео

12:00

Путин хочет захватить Украину и напасть на НАТО, его режим рухнет до 2030 года – СотникЭксклюзив

11:58

Пенсионный фонд увеличил выплаты в декабре: кто получил больше

11:53

В российском "Слове пацана" снялся настоящий убийца, которого искали 12 лет

11:48

На борту были "Шахеды": новые подробности удара по БДК "Новочеркасск" в Феодосии

11:31

Как замариновать лук в домашних условиях: копеечная добавка есть на каждой кухне

11:23

Уничтожены десятки единиц техники: в ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

11:21

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Лошадям - экономить, Козы - получать желаемое

11:21

Новый законопроект о мобилизации: кто не подлежит призыву в ВСУ

10:45

Керченский мост перекрыт: россияне в панике после уничтожения десантного корабля

10:31

Удар по кораблю "Новочеркасск": в Воздушных силах заявили о спланированной операции

Реклама
10:28

Закон о мобилизации: что нужно знатьмнение

10:28

Законопроект готов: в Украине могут мобилизовать лица с инвалидностьюФото

10:20

Масштабный скандал в украинском шоу бизнесе: организатор украл средства у многих артистов

10:07

Гороскоп на завтра 27 декабря 2023: Телец - простите любимого, Весы - готовьтесь к океану любви

09:53

Три страны в Европе готовы заплатить украинцам за возвращение домой: кто получит 5300 евро

09:42

"Гибель 108 украинских военных под Авдеевкой": в ВСУ опровергли информацию

09:08

Есть на любой модели: скрытая функция микроволновки, которой пользуются единицы

09:03

"Корабль поврежден": у Шойгу подтвердили удар ВСУ по БДК "Новочеркасск"

08:47

Оккупанты ночью атаковали Украину дронами: в Генштабе раскрыли последствия

08:30

Церковный праздник 27 декабря: почему не стоит выходить в этот день на улицу

08:30

Гороскоп на 2024 год: Украину ждёт шанс закончить войну и благая весть из РоссииЭксклюзив

08:10

Как битва за Авдеевку превращается в битву против новой стратегии Путинамнение

07:59

"Взрыв в Киеве видно было": у россиян - истерика из-за удара по "Новочеркасску"

07:50

ВСУ уничтожили БДК "Новочеркасск" в Феодосии: в Генштабе раскрыли подробности

06:35

Только единицы увидят ошибку за 5 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

06:10

Что нужно Украине, чтобы выстоять в этой войнемнение

05:30

Как отбелить тюль от желтизны и серости: простой способ, о котором многие забыли

04:38

Сделали даже больше: в Раде подытожили результаты контрнаступления ВСУ в 2023 году

03:30

Враг Путина и друг Украины: эксперт назвал конкурента Трампа от республиканцев

02:42

Экс-жена Кличко показала Рождество в компании троих детей от мэра Киева

Реклама
02:12

Это работает до сих пор: зачем советские хозяйки натирали яйца растительным маслом

01:40

Когда нужно удалять зуб мудрости: 4 причины, о которых стоит знать каждому

25 декабря, понедельник
23:30

Электронные повестки, в ТЦК за 20 дней и ограничения: детали законопроекта о мобилизации

22:49

ВСУ надо ракеты, РЭБы и мобилизованные: прогноз полковника СБУ по войне в 2024 году

22:39

Как правильно пить шампанское на Новый год, чтобы привлечь богатство и успех

22:16

Привет новому "другу Путина": Испания отправит танки Leopard к границе Украины – СМИ

21:49

Украине грозит дефицит солдат, но не из-за демобилизации - полковник СБУ

21:30

Зеленский – о сокрушении 5 боевых самолетов РФ: пусть летчики врага сделают выбор

21:26

Зачем разрезать губки пополам: хитрость, о которой молчат хозяйки

21:14

Как утеплить комнату за 2 минуты народным способом с помощью одного средства, крутой лайфхак

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять