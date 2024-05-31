Получите урожай еще до холодов: что посадить после чеснока - главное правило

Пожалуй каждый хозяин, который выращивает чеснок на своем участке, после его сбора, задумывается над вопросом, что высеять на грядку, чтобы она не пустовала и не зарастала сорняками? Поэтому давайте разберемся, что посадить после чеснока, чтобы получить еще один урожай до наступления холодов.
Что хорошо растет после чеснока
Чеснок богат фитонцидами, которые, в свою очередь, воюют с бактериями и микробами в почве. К тому же, после сбора чеснока фитонциды остаются на грядке и благодаря им новые "жители" грядки будут защищены от разного рода напастей, говорит автор YouTube канала "Огородница из Одессы".
Она отмечает, что в июле и августе после чеснока можно посадить:
- петрушку;
- укроп;
- салат;
- руколу;
- шпинат;
- сельдерей;
- скороспелый редис;
- черную редьку;
- дайкон;
- огурцы.
Все эти растения очень быстро растут, а потому до похолодания вы сможете получить еще один урожай.
Что нельзя сажать на месте чеснока
После чеснока не следует сажать растения из того же семейства, например: репчатый лук, порей, черемшу. Объясняется это тем, что у них одинаковые болезни и вредители.
Сколько раз можно сажать чеснок на одном и том же месте
Выращивать чеснок на одном месте можно не более двух лет подряд. Если не соблюдать это правило, он начинает болеть и перестает давать урожай.
Можно ли сажать чеснок на месте клубники
Если вы хотите посадить что-то после клубники впервые, то чеснок идеально для этого подойдет. К тому же, у него есть антигрибковые свойства, поэтому он будет отпугивать различных паразитов, что хорошо отразится на плодородии почвы. Также между рядами можно посадить петрушку, укроп и сельдерей, благодаря чему пропадут черви, которые часто живут между рядами клубники.
Что посадить после чеснока - видео:
Что известно о YouTube канале "Огородница из Одессы"?
YouTube канал "Огородница из Одессы" - это личный канал Ларисы, которая проживает в Одессе. Он о саде и огороде, об опыте в сфере земледелия и дачных дел. На данный канал подписалось более 26 тысяч пользователей. Все видео на канале несут ознакомительный характер, говорится в описании.
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