Получите урожай еще до холодов: что посадить после чеснока - главное правило

Чеснок богат фитонцидами, которые борются с бактериями и микробами в почве. Это полезно для растений, которые будут выращиваться на этом месте.

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Что хорошо растет после чеснока / коллаж: Главред, фото: pixabay

Пожалуй каждый хозяин, который выращивает чеснок на своем участке, после его сбора, задумывается над вопросом, что высеять на грядку, чтобы она не пустовала и не зарастала сорняками? Поэтому давайте разберемся, что посадить после чеснока, чтобы получить еще один урожай до наступления холодов.

Что хорошо растет после чеснока

Чеснок богат фитонцидами, которые, в свою очередь, воюют с бактериями и микробами в почве. К тому же, после сбора чеснока фитонциды остаются на грядке и благодаря им новые "жители" грядки будут защищены от разного рода напастей, говорит автор YouTube канала "Огородница из Одессы".

Она отмечает, что в июле и августе после чеснока можно посадить:

петрушку;

укроп;

салат;

руколу;

шпинат;

сельдерей;

скороспелый редис;

черную редьку;

дайкон;

огурцы.

Все эти растения очень быстро растут, а потому до похолодания вы сможете получить еще один урожай.

Что нельзя сажать на месте чеснока

После чеснока не следует сажать растения из того же семейства, например: репчатый лук, порей, черемшу. Объясняется это тем, что у них одинаковые болезни и вредители.

Сколько раз можно сажать чеснок на одном и том же месте

Выращивать чеснок на одном месте можно не более двух лет подряд. Если не соблюдать это правило, он начинает болеть и перестает давать урожай.

Какие растения нельзя выращивать совместно / инфографика: Главред

Можно ли сажать чеснок на месте клубники

Если вы хотите посадить что-то после клубники впервые, то чеснок идеально для этого подойдет. К тому же, у него есть антигрибковые свойства, поэтому он будет отпугивать различных паразитов, что хорошо отразится на плодородии почвы. Также между рядами можно посадить петрушку, укроп и сельдерей, благодаря чему пропадут черви, которые часто живут между рядами клубники.

Что посадить после чеснока - видео:

Что известно о YouTube канале "Огородница из Одессы"? YouTube канал "Огородница из Одессы" - это личный канал Ларисы, которая проживает в Одессе. Он о саде и огороде, об опыте в сфере земледелия и дачных дел. На данный канал подписалось более 26 тысяч пользователей. Все видео на канале несут ознакомительный характер, говорится в описании.

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