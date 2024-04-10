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Когда сажать чеснок весной: есть одно важнейшее правило

Алёна Воронина
10 апреля 2024, 01:35
От того, будет ли соблюдено это важное правило, зависит количество урожая, который удастся собрать.
Огород, чеснок
Когда сажать чеснок весной/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Все хозяева мечтают собрать со своей грядки как можно больше урожая. Но для того, чтобы достичь такого результата, нужно знать основные правила выращивания овощей, фруктов и других плодов. Так, если вы хотите собрать богатый урожай чеснока, то в первую очередь стоит знать, когда сажать чеснок весной. Ведь правильное время его посадки имеет большое значение для того, чтобы урожай был наилучшим.

Чтобы понять, что уже пора сажать чеснок, нужно следить за температурой почвы. Для этого растения важно, чтобы почва прогрелась до +5...+7 градусов. Именно это будет залогом того, что чеснок сможет нормально расти. При такой температуре у этого растения начнут формироваться корни и расти стебли.

Обычно почва до такой температуры прогревается в апреле. Но в зависимости от того, как будет себя вести погода, почва может стать достаточно теплой как в начале месяца, так и в середине.

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Как правильно посадить чеснок

Стоит учитывать ряд важных правил и особенностей. Так, в первую очередь нужно обращать внимание на то, на какой почве вы собираетесь сажать чеснок. Лучше всего для этого растения подходит песчаный грунт, ведь в него хорошо проникают воздух и вода.

Кроме этого, лучше сажать чеснок на тех местах грядки, которые хорошо освещаются солнцем и нет сильного ветра. В то же время стоит избегать низин, где высокий уровень влажности.

Перед тем, как сажать чеснок, нужно перекопать нужный участок и внести туда перегной. Также можно добавить комплексные минеральные удобрения и древесную золу.

Перед посадкой зубчики можно замочить в растворе перманганата калия или медного купороса и оставить так на 12 часов. Также можно обеззаразить чеснок, поместив его на два часа в раствор из золы, который перед этим лучше перекипятить.

Во время посадки нужно сделать небольшие борозды, глубина которых должна составлять 3-4 сантиметра. Стоит учесть, что рядки чеснока должны быть друг от друга на расстоянии 30 сантиметров.

Зубчики в рядке нужно класть на расстоянии 10-12 сантиметров друг от друга. Но чем меньше зубчики, тем меньшим нужно делать это расстояние. Так, если они среднего размера, то этот промежуток можно уменьшить до 8 сантиметров.

После высаживания чеснока нужно завернуть его землей и хорошо полить водой.

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