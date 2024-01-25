Можно ли есть зубчик чеснока каждый день: неожиданное влияние на организм

Главред расскажет, что может случиться с человеком, если каждый день употреблять чеснок.

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Что будет с организмом если есть чеснок каждый день / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок, Pexels

Чеснок - это не только излюбленная приправа в кулинарии, но и настоящее сокровище полезных свойств для организма. Давайте рассмотрим, каким образом чеснок способен благотворно влиять на здоровье человека. Мы расскажем, можно ли есть зубчик чеснока каждый день.

Что будет с организмом, если есть чеснок каждый день

Эксперт по питанию и фитнес-тренер Дмитрий Глебов рассказал, как чеснок влияет на организм и какую пользу может принести.

По его словам, чеснок может улучшить имунитет и человек сможет лучше справляться с простудными заболеваниями, ведь ежедневное употребление чеснока снижает шансы заболеть ОРВИ на 60%.

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Также чеснок снижает уровень плохого холестерина и сопутствует понижению артериального давления. В некоторых случах он может быть равным аптечным лекарственным препаратам.

Какие болезни можно лечить чесноком

Для людей со вторым типом диабета чеснок максимально актуален. Он снижает уровень сахара в крови и через две недели ежедневного употребления уже показывает первые результаты. К тому же, чеснок может помочь избежать деменции. Этот овощ содержит антиоксиданты, которые препятствуют мутации и повреждению клеток мозга.

Смотрите видео о других полезных свойствах чеснока:

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