Урожай можно спасти: чем полить чеснок, когда желтеют листья

Будьте внимательны к состоянию чеснока и принимайте своевременные меры, чтобы спасти урожай и получить здоровые растения.

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Чем полить чеснок, когда желтеют листья / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Чеснок, который еще вчера радовал глаза своими зелеными стеблями, вдруг начинает желтеть и высыхать от кончиков? Это может быть вызвано различными причинами, такими как избыток или недостаток влаги, наличие вредителей или заболеваний, а также нехватка питательных веществ.

Почему пожелтел чеснок весной?

Если проблема связана с избытком или недостатком влаги, важно правильно регулировать полив: в сухую теплую погоду поливать обильно, а при избытке влаги прекратить полив на 10-14 дней, пишет ТСН.

В случае вредителей или болезней, таких как фузариоз, луковая муха или бактериальная гниль, необходимо принять меры по борьбе с ними.

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Чем подкормить чеснок?

Когда желтение чеснока вызвано нехваткой питательных веществ, особенно азота и калия, можно использовать народные средства для подкормки:

Древесный пепел: помогает головкам чеснока лучше развиваться и делает растение менее восприимчивым к вредителям. Просто рассыпьте пепел после полива.

помогает головкам чеснока лучше развиваться и делает растение менее восприимчивым к вредителям. Просто рассыпьте пепел после полива. Мульчирование с перегноем или куриным пометом: перегной обогащает почву питательными веществами, а куриный помет может использоваться после 2-х летнего "отдыха".

перегной обогащает почву питательными веществами, а куриный помет может использоваться после 2-х летнего "отдыха". Мочевина: для приготовления раствора берите 2 столовые ложки мочевины на 7-8 литров воды и поливайте им грядку, уделяя внимание прикорневой подкормке.

Как подготовить землю для рассады? Чтобы земля была плодородная, то стоит хорошо подготовить ее к посадке рассады. Нужно несколько раз тщательно перекопать на глубину примерно 20-30 см, но стоит делать это в сухую погоду. Специалисты советуют, обработать почву горячим раствором медного купороса, чтобы избавиться от вредителей. Это необходимо сделать за неделю перед посадкой рассады. Если успешно сделали предыдущие действия, тогда стоит удобрить землю и еще раз перекопать.

Если же причина желтения чеснока связана с болезнями или вредителями, следует обратиться к химическим или специальным средствам для борьбы с ними. Например, против вредителей можно использовать раствор соли или нашатырного спирта.

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