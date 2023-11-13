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Удобрение-бомба: какие растения можно подкормить кофейной гущей

Сергей Кущ
13 ноября 2023, 09:34
Кофейная гуща - это нечто большее, чем просто остатки утреннего кофе.
Какие растения можно подкормить кофейной гущей
Какие растения можно подкормить кофейной гущей / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кофейная гуща, это не только отличное утреннее настроение и бодрящий напиток, но и замечательное удобрение для ваших растений. Оказывается, она содержит множество питательных элементов, которые способствуют здоровому росту и развитию растений.

Мы расскажем, какие растения можно подкормить кофейной гущей, для чего она полезна, и как создать свое собственное удобрение из кофейной гущи.

Для чего полезна кофейная гуща?

Кофейная гуща содержит множество веществ, которые питают растения и улучшают почву. Азот способствует зеленому росту и обильному цветению, фосфор стимулирует корневое развитие, а калий укрепляет структуру растений.

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Кроме того, кофейная гуща также является отличным источником органического материала, который улучшает структуру почвы, способствуя удержанию влаги и уменьшая ее сухость.

Какие растения можно подкормить кофейной гущей?

Кофейная гуща идеально подходит для многих видов растений, включая цветы, овощи и даже деревья. Она богата азотом, калием, фосфором, и другими элементами, которые способствуют хорошему росту растений. Растения, такие как розы, азалии, помидоры, и картофель, особенно благодарно реагируют на удобрение кофейной гущей.

Как сделать удобрение из кофейной гущи?

Для начала, соберите использованную кофейную гущу после заваривания. Затем разложите ее на плоской поверхности и дайте высохнуть. После этого, вы можете наносить ее вокруг основания растений в саду или в горшках. Это удобрение будет постепенно высвобождать питательные элементы в почву, обогащая ее и способствуя здоровому росту растений.

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