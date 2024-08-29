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Пролежит до следующего урожая: как хранить чеснок в квартире, чтобы он не испортился

Сергей Кущ
29 августа 2024, 10:26
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Правильная подготовка чеснока перед хранением – залог его долговечности.
Как хранить чеснок в квартире
Как хранить чеснок в квартире / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сохранить чеснок свежим на всю зиму в условиях квартиры может быть сложной задачей, особенно если нет подвала или других специальных условий.

В этой статье мы расскажем, как сохранить чеснок зимой, чтобы он не высох, где лучше хранить его в квартире, и какие методы помогут избежать усыхания.

Как подготовить чеснок к длительному хранению

Правильная подготовка чеснока перед хранением – залог его долговечности. Сначала убедитесь, что чеснок полностью высушен. Для этого его можно оставить на несколько дней в сухом и хорошо проветриваемом месте. Также рекомендуется очистить головки от грязи и лишних чешуек, но стебли при этом не обрезать слишком коротко, если планируется плетение кос или венков, пишет портал На пенсии.

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Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Способы хранения чеснока в квартире

В стеклянной банке Один из удобных способов хранения чеснока – в трехлитровой стеклянной банке. Головки чеснока укладываются в банку, а вместо крышки используется сложенная в несколько раз марля, что позволяет чесноку "дышать". Храните банку в темном и сухом месте. Можно ли хранить чеснок в стеклянной банке? Да, и этот способ часто применяется в домашних условиях.

Какие растения можно выращивать совместно инфографика
Какие растения можно выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

В косах или пучках Для тех, кто ценит эстетику, чеснок можно заплести в косы или собрать в пучки. Косу или пучок подвешивают в проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Такой способ не только сохранит чеснок, но и украсит кухню.

В сетке или чулке Хранение в сетке или капроновом чулке – это простой и эффективный способ. Оба материала хорошо пропускают воздух, предотвращая загнивание. Сетку или чулок с чесноком подвешивают в темном месте, и периодически проверяют состояние головок.

В пищевой пленке Если влажность воздуха в квартире слишком низкая, чеснок может усыхать. Чтобы избежать этого, головки чеснока можно упаковать в пищевую пленку. Этот метод позволяет сохранить чеснок сочным и предотвратить его высыхание.

Где лучше хранить чеснок: в холодильнике или нет?

Многие задаются вопросом, где лучше хранить чеснок – в холодильнике или нет. В холодильнике чеснок можно хранить, но только при условии, что он будет находиться в герметичной упаковке, чтобы избежать излишней влажности. Однако чаще всего чеснок хранится в комнатных условиях, если соблюдены все правила подготовки и выбора места.

Почему чеснок при хранении усыхает и что с этим делать?

Если чеснок начинает усыхать при хранении, это может быть связано с недостаточной влажностью воздуха или неправильной подготовкой головок. Чтобы этого избежать, используйте пищевую пленку или стеклянные банки, а также регулярно проверяйте состояние чеснока и удаляйте усохшие или испорченные головки.

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