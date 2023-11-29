'Чудотворный напиток': чем полезна вода с чесноком натощак и как ее приготовить

Как влияет чесночная вода на организм человека и какую пользу имеет. Известно, что чеснок содержит в себе много полезных веществ и микроэлементов, которые могут защитить человеческий организм от окислительного стресса и помогают восстанавливать клетки. Чеснок надо добавлять в свой ежедневный рацион, особенно зимой.
Как приготовить чесночную воду
Для чудодейственного и полезного напитка стоит взять 2-3 зубчика чеснока, добавить несколько ломтиков лимона, 4 капли оливкового масла - это все залить стаканом теплой, не горячей, воды.
- Для начала стоит почистить чеснок и нарезать мелкими кусками, или натереть его через терку.
- Измельченный чеснок положить в емкость и добавить 2-3 ломтика лимона, 3-4 капли оливкового масла.
- Приготовленный напиток стоит оставить на 15 минут, чтобы настоялся.
- Перед употреблением нужно процедить напиток и можно пробовать.
Чеснок - самое сильное и популярное противомикробное средство. Он не только действенно чистит сосуды и желудок, но и выгоняет вредителей из организма. Лимон насыщает организм человека полезными витаминами, борется со шлаками и стимулирует сжигание жиров.
Если регулярно употреблять напиток из чесночной воды, то у людей гораздо снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Как долго можно принимать чесночную настойку
Какая бы полезная чесночная вода не была, однако, пить ее каждый день не стоит. Для положительных изменений в организме человека достаточно употреблять стакан настойки дважды в неделю.
Рекомендуется употреблять чесночный настой утром за 30 минут до завтрака. Считают, что напиток из чеснока - это еще и действенная, легкая диета, которая может помочь быстро убрать лишний вес. Чесночная вода улучшает метаболизм, поэтому и быстрее сжигает лишние калории.
Стоит помнить, что частое употребление чесночной настойки может вызвать проблемы с желудком и кишками.
Больше интересных новостей:
- Какими болезнями можно заразиться от кошки: топ-5 опасных заболеваний
- Чем пахнут болезни: диагноз по запаху
- Будут болезни и безденежье: мольфар назвал 3 вещи, которые нельзя делать дома