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"Чудотворный напиток": чем полезна вода с чесноком натощак и как ее приготовить

Юлия Закрепа
29 ноября 2023, 00:13
Как приготовить чесночную воду и как принимать, чтобы избавиться от болезней и укрепить иммунитет.
'Чудотворный напиток': чем полезна вода с чесноком натощак и как ее приготовить
Чесночная вода польза / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот: видео Youtube

Как влияет чесночная вода на организм человека и какую пользу имеет. Известно, что чеснок содержит в себе много полезных веществ и микроэлементов, которые могут защитить человеческий организм от окислительного стресса и помогают восстанавливать клетки. Чеснок надо добавлять в свой ежедневный рацион, особенно зимой.

Как приготовить чесночную воду

Для чудодейственного и полезного напитка стоит взять 2-3 зубчика чеснока, добавить несколько ломтиков лимона, 4 капли оливкового масла - это все залить стаканом теплой, не горячей, воды.

  1. Для начала стоит почистить чеснок и нарезать мелкими кусками, или натереть его через терку.
  2. Измельченный чеснок положить в емкость и добавить 2-3 ломтика лимона, 3-4 капли оливкового масла.
  3. Приготовленный напиток стоит оставить на 15 минут, чтобы настоялся.
  4. Перед употреблением нужно процедить напиток и можно пробовать.

Чеснок - самое сильное и популярное противомикробное средство. Он не только действенно чистит сосуды и желудок, но и выгоняет вредителей из организма. Лимон насыщает организм человека полезными витаминами, борется со шлаками и стимулирует сжигание жиров.

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Если регулярно употреблять напиток из чесночной воды, то у людей гораздо снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как долго можно принимать чесночную настойку

Какая бы полезная чесночная вода не была, однако, пить ее каждый день не стоит. Для положительных изменений в организме человека достаточно употреблять стакан настойки дважды в неделю.

Рекомендуется употреблять чесночный настой утром за 30 минут до завтрака. Считают, что напиток из чеснока - это еще и действенная, легкая диета, которая может помочь быстро убрать лишний вес. Чесночная вода улучшает метаболизм, поэтому и быстрее сжигает лишние калории.

Стоит помнить, что частое употребление чесночной настойки может вызвать проблемы с желудком и кишками.

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