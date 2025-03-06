Раскрыта грандиозная тайна Валерия Меладзе - детали

Валерий Меладзе останавливается в элитном жилье в РФ.

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Валерий Меладзе посетил РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Кратко:

Валерий Меладзе появился в России

Где останавливался певец

Российский певец Валерий Меладзе, который уехал с семьей жить в Испанию в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, изредка тайно все же прилетает в страну-оккупанта.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Меладзе останавливался в трехэтажном особняке, цена которого около 2 миллионов долларов.

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Пока неизвестно по какой причине певец посещает Россию, но сейчас он уже в Баку и начинает свой гастрольный тур.

"Журналисты узнали, что останавливался Валерий в своем доме, который строил с 2016 года. Недвижимость находится в закрытом ЖК в Подмосковье. Площадь коттеджа составляет около 600 метров. Меладзе жил в нем с семьей с 2021 года, пока не уехал из страны. По данным источника, сейчас в доме, предположительно, никто не живет. По крайней мере, нет никаких признаков жизни — окна грязные, машин нет", - написали пропагандисты.

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Валерий Меладзе - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию. Правда, это не мешает певцу и дальше зарабатывать в стране-агрессоре - недавно звезда вернулся в Россию.

А также ранее Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Внука певцу родила его средняя дочь от Ирины Малухиной (Меладзе) София. В семье Меладзе появился мальчик, которого назвали Георгием.

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Кто такой Валерий Меладзе? Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

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