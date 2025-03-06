Бельгия на год отложила поставки в Украину F-16: какая причина

Бельгия решила отложить поставки истребителей F-16 в Украину до 2026 года, но запчасти могут быть предоставлены уже в этом году, сказал Барт де Вевер.

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Военная помощь Украине - Бельгия на год отложила поставки F-16 / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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Бельгия начнет поставки истребителей F-16 для Украины в 2026 году

Решение связано с задержкой поставок F-35 из США

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что поставки истребителей F-16 Украине откладываются до 2026 года. Такое заявление он сделал накануне встречи с лидерами ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Причиной задержки является ожидаемая поставка Бельгии новых F-35, которые должны заменить ее парк F-16. Де Вевер не уточнил, когда именно страна получит эти самолеты.

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Хотя F-16 планировали передать для боевых задач в Украине, пересмотр графика означает, что они поступят не раньше 2026 года.

"Я не исключаю, что F-16 отправятся в Украину уже в этом году, на запчасти", - заявил бельгийский премьер.

Перед саммитом ЕС премьер Бельгии встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский поблагодарил бельгийское правительство и народ за поддержку, в частности за решение передать F-16, подчеркнув важность этих шагов для защиты украинцев.

"Особое внимание во время переговоров уделили оборонным потребностям. Прежде всего поставке артиллерийских систем и снарядов к ним, а также инвестициям в наше, украинское, производство дальнобойных дронов и ракет. Они доказали свою эффективность на фронте, и должны вместе усиливать это преимущество", - рассказал Зеленский в Telegram.

Что изветно о F-16 / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что пока нет официальных подтверждений относительно прекращения передачи США разведданных и оборонной помощи Украине.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиэтапный план перевооружения ЕС и поддержки Украины, о чем объявила на брифинге в Брюсселе.

В то же время Венгрия заблокировала выделение Европейским Союзом 20 млрд евро военной помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на проект выводов Совета ЕС. Издание отмечает, что ранее ЕС уже одобрил 60 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, и эта сумма остается неизменной, однако Будапешт выступает против нового пакета.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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