Перевооружение ЕС: €800 млрд выделят на безопасность Европы и поддержку Украины

О чем заявила Урсула фон дер Ляйен:
- Глава ЕК представила 5-этапный план перевооружения ЕС
- Этот план сможет мобилизовать на оборону ЕС 800 миллиардов евро
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила пятиэтапный план перевооружения ЕС и поддержки Украины. Об этом она заявила на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
По ее словам, вопрос не только в том, что безопасность Европы находится под угрозой, но и в необходимости более активных действий. Она вновь подчеркнула необходимость перевооружения Европы для обеспечения собственной обороны и поддержки Украины.
Перед саммитом ЕС фон дер Ляйен направила европейским лидерам письмо с пятиэтапным планом, в котором первым пунктом является привлечение государственных средств для финансирования обороны на национальном уровне.
"Государства-члены уже готовы больше вкладывать в оборону, если имеют фискальное пространство. Поэтому мы должны позволить им это. Поэтому мы предложим возможность обхода Пакта о росте и стабильности, что позволит государствам увеличить расходы на оборону без запуска процедуры чрезмерного дефицита", - пояснила президент.
Фон дер Ляйен отметила, что это позволит высвободить до 650 млрд евро в течение четырех лет.
Второй этап предусматривает создание нового механизма, который обеспечит государствам-членам 150 млрд евро займов для оборонных инвестиций. Средства будут направляться на системы ПВО, артиллерию, ракеты, боеприпасы, дроны и антидронные технологии, а также на совместные закупки оборудования.
"С этим оборудованием государства-члены в большом масштабе смогут нарастить их поддержку Украины. Речь идет о немедленной поставке военного оборудования для Украины", - сказала фон дер Ляйен.
Третий шаг - привлечение финансовых ресурсов бюджета ЕС. В краткосрочной перспективе планируется направление дополнительных средств на оборонные нужды.
Фон дер Ляйен также анонсировала инициативу, которая позволит государствам-членам использовать фонды сплоченности для увеличения оборонных расходов. Поскольку решение по этим фондам не требуют единодушной поддержки, Венгрия и Словакия не смогут их заблокировать.
Последние два этапа плана предусматривают привлечение частного капитала через расширение инвестиционного рынка и использование возможностей Европейского инвестиционного банка.
"ЕС готов принять ответственность. План перевооружения Европы может мобилизовать около 800 миллиардов евро на оборонные расходы для безопасной и устойчивой Европы", - подчеркнула президент ЕК.
Военная помощь Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, с начала полномасштабного вторжения России военно-промышленный комплекс Европы не претерпел существенного роста. Даже в случае усиления поддержки, ее уровень вырастет лишь на 10-15%. В то же время Украина за прошлый год произвела больше артиллерийских систем, чем вся Европа. По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, украинское государство сможет удержаться без США благодаря поддержке союзников.
Если же Соединенные Штаты полностью остановят военную помощь, Украина может потерять до 30% вооружения, которое сейчас используют ВСУ. Об этом сообщил главный редактор Defence Express Олег Катков.
В то же время официального приказа президента США Дональда Трампа о прекращении поставок оружия Украине пока нет. Как отметил корреспондент The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х, пока отсутствует информация о принятии такого решения.
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Кто такая Урсула фон дер Ляйен?
Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.
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