"Есть два сценария": названа дата подписания большой сделки по войне в Украине

Приостановка боевых действий в Украине является самым оптимальным вариантом будущих переговоров и соглашения между США и Россией, отметил Кулик.

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Названа дата подписания "большого соглашения" по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, 22 ОМБр

О чем сказал Кулик:

Трамп стремится до мая начать "большие переговоры" по войне в Украине

Существует 2 варианта развития войны России против Украины

Масштабного наступления российских войск и обвала фронта ожидать не стоит. Слухи, которые распространяются в сети, больше напоминают информационную спецоперацию или преувеличение имеющихся проблем. В то же время ситуация на фронте остается сложной. Об этом в интервью Главреду заявил политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, отвечая на вопрос о вероятном развитии событий в российско-украинской войне.

Он отметил, что не является военным экспертом, но поддерживает связь с военными и людьми, которые хорошо понимают ситуацию. По их оценкам, стратегически критической ситуации на фронте в этом году не возникнет, хотя продвижение российских войск может продолжаться. В то же время на отдельных участках россияне истощаются, а украинские силы получают преимущество и переходят в контратаки.

"Но есть, например, ситуация с Курском, которая требует объяснения: например, контролируем ли мы "дорогу жизни", что будет с нашей группировкой на Курщине, какая там ситуация с потерями и тому подобное. Это цена удержания нами этого плацдарма", - сказал он.

Кулик отметил, что Трамп не отказался от идеи совместных переговоров и стремится к маю если не достичь масштабного соглашения, то хотя бы начать большие переговоры. По его замыслу, ключевыми участниками должны стать он и Путин, которые сначала заключат двустороннее соглашение, а уже потом будут определять повестку дня для решения ситуации в Украине.

Он добавляет, что сначала должна состояться встреча между Путиным и Трампом, во время которой они договорятся между собой, очертят основные направления американо-российских отношений и сформируют соглашение. Только после этого будет рассматриваться вопрос войны в Украине как один из аспектов более широких договоренностей, но не главная тема. Трамп объясняет это тем, что США и Россия имеют другие стратегические интересы.

"Затем - начало глобального противостояния с Китаем, или перезагрузка отношений. А также ситуация с Евросоюзом: Европа должна примириться со своей судьбой младшего партнера США и согласиться платить за все. Примерно так это видит Трамп. И на это работает его окружение: Маск и другие трамписты. Но так может не произойти", - отмечает эксперт.

Кулик отмечает, что Россия может демонстрировать показательную готовность к уступкам по Украине, но на самом деле убеждена в собственной устойчивости и не заинтересована в серьезных переговорах с жесткими обязательствами.

"По крайней мере у нас будет ситуация "ни мира, ни войны", которая является очень негативной, очень токсичной для Украины. Потому что мы якобы соглашаемся, ожидаем быстрого мира. Нас подогревают ретрансляцией трампистских обещаний быстрого мира. У нас уже все живут в логике выборов, которые вот-вот состоятся. Уже каждая политическая группа пытается отцентрироваться и построить собственный политический проект. Все это не может не создавать токсичную атмосферу. Если бы мы сказали, что идем в выборы, провели их, избрали новую власть и перезапустились - это одно дело. А такая варка в непонятных временных координатах является основной проблемой, то есть не сами выборы, а длительное ожидание выборов. А нам именно это могут дать в результате этих переговоров", - указывает аналитик.

Смотрите видео интервью с Виталием Куликом, в котором он рассказал, чего Украине ждать дальше от Трампа и что будет с войной:

По его словам, возможны два сценария. Первый - если Трампу не удастся договориться с Путиным или он не увидит перспектив для масштабной сделки, он может изменить фокус и переориентироваться на другой регион, сосредоточившись, например, на Мексике, Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке или конфликте с Ираном. В таком случае ситуация в Украине будет фактически передана на ответственность Европы: мол, вы хотели войны - значит, сами и воюйте с Россией, а США лишь выставят счета за поддержку.

Второй вариант - достижение определенного взаимопонимания между сторонами и установление стратегической паузы.

"Мои американские коллеги, с кем мне удается поговорить, считают, что стратегическая пауза является самым оптимальным вариантом сейчас, что с вероятностью 70% мы до мая можем выйти на эту паузу и наработку соглашения между США и Россией. И зависит от Украины, будем ли мы там и в какой роли сможем себя субъективизировать", - резюмировал Кулик.

Война в Украине - последние новости по теме

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Президент США Дональд Трамп не отменил запрет на поставку оружия или другой значительной помощи Украине. Выступая в Конгрессе, он преимущественно сосредоточился на внутренних вопросах страны. Как отмечает The New York Times, журналисты проанализировали речь Трампа и пришли к выводу, что международным вопросам он уделил минимальное внимание.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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