Перемирие на месяц: СМИ назвали вариант мирного плана Франции и Британии

Мирный план будет готов "через несколько дней".

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Reuters сказали, что предусматривает один из вариантов мирного плана Макрона и Стармера / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Мирный план Стармера и Макрона будет готов через несколько дней

План предусматривает "частичное" перемирие на месяц

Франция и Великобритания работают над мирным планом для Украины, который планируют представить Соединенным Штатам Америки. Дипломаты стран заявили, что План может быть готов уже "за несколько дней". Информацию передает Reuters.

Агентство уточняет, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели несколько телефонных разговоров с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после их спора в Овальном кабинете, отмечает агентство.

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Британия и Франция заявили, что для будущих гарантий безопасности потребуется помощь США.

"Мы рассматриваем возможность заключить этот план в течение дней, а не недель", - сказал один из высокопоставленных европейских дипломатов.

Второй европейский дипломат сказал, что идея заключалась в том, чтобы все "утки были выстроены в ряд", включая "более здоровый диалог между Вашингтоном и Киевом" и месседж от США, что Россия является агрессором.

Детали мирного плана пока остаются конфиденциальными, но агентство публикует одну из возможных версий.

"Один из вариантов - тот, детали которого уже раскрывал Эмманюэль Макрон: "частичное" перемирие на месяц, которое включало бы взаимный отказ от атак в воздухе, на море и против энергетической инфраструктуры", - говорится в материале.

Мирные планы для Украины - последние новости

Напомним, в Лондоне состоялся европейский саммит, где обсудили гарантии безопасности для Украины, поддержку оборонной промышленности и возможное перемирие. Лидеры отметили, что санкции против России сохранятся до установления устойчивого мира. Перемирие должно начаться с обмена пленными и возвращения детей.

Также Макрон заявил, что Франция и Великобритания предлагают месячное перемирие, которое будет касаться только атак с воздуха, моря и энергетической инфраструктуры. По его словам, это первый этап перед развертыванием миротворческих сил, а переговоры по плану продлятся несколько недель.

Кроме того, руководитель Центра общественной аналитики Вежа, глава Благотворительного фонда Новая дорога Валерий Клочок раскрыл детали мирного плана президента США Дональда Трампа. По его словам, он будет включать несколько этапов, в частности:

прекращение активных боевых действий;

политический процесс в Украине: вопрос отмены или продления военного положения, что будет происходить под контролем США;

через несколько месяцев состоится подписание окончательного мирного соглашения. В этот момент Украина войдет в избирательный процесс.

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