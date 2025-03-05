Франция развеяла домыслы о поездке Макрона, Стармера и Зеленского в США - СМИ

Елисейский дворец заявил, что "на данном этапе" такая поездка не запланирована.

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Франция опровергла слухи о совместном визите Макрона, Стармера и Зеленского в Вашингтон / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Кратко:

Франция опровергла слухи о визите Макрона, Стармера и Зеленского в Вашингтон

Елисейский дворец заявил, что на данный момент такая поездка не запланирована

Франция официально опровергла предположение о возможном визите президента Эммануэля Макрона в Вашингтон на следующей неделе вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Sky News.

Утром 5 марта в СМИ появилась информация, что руководители Франции, Великобритании и Украины рассматривали поездку в Вашингтон, чтобы представить Трампу мирный план. Однако впоследствии в Елисейском дворце заявили, что "на данном этапе" ни одна новая поездка в США не запланирована.

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"Официальный представитель премьер-министра Великобритании также говорит, что правительство Франции уточнило, что нет планов относительно совместной поездки в Вашингтон", - добавили в издании.

Переговоры об окончании войны - последние новости

Напомним, 4 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира и готов к конструктивному сотрудничеству с администрацией Дональда Трампа. Он отметил, что первыми шагами могут стать освобождение пленных, прекращение ракетных атак и морское перемирие - при условии, что Россия также выполнит эти условия.

Во время выступления в Конгрессе 4 марта президент США Дональд Трамп заявил, что получил "важное письмо" от Зеленского о готовности Украины к переговорам. В то же время Россия, по его словам, подает "серьезные сигналы" о прекращении войны. Также он подчеркнул, что "нужно говорить с обеими сторонами", чтобы завершить войну.

Как сообщал Главред, руководитель ОП Андрей Ермак пообщался по телефону с советником Дональда Трампа по нацбезопасности Майком Волцом. Они обсуждали дату, место и состав переговорной команды для дальнейших переговоров по окончанию войны.

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Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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