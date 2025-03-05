Переговоры с РФ: у Зеленского и Трампа обсудили дату и место проведения

Что известно:
- Ермак провел телефонный разговор с Майком Уолтцом
- Ермак и Уолтц обсудили дату и место проведения переговоров с РФ
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцом. Об этом заявил советник президента Украины Дмитрий, сообщает Суспільне.
Стоит отметить, что ранее советник президента США в интервью Fox & Friends отметил, что он обсуждал с Ермаком дату и место встречи для следующих переговоров по окончанию войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.
"Я только что завершил телефонный разговор с моим украинским коллегой. Мы говорили о дате, месте, переговорной команде. Сегодня и вчера было позитивным шагом вперед к тому, чтобы сказать — мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом передадим россиянам и протестируем ту сторону. Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть вовлечены… Я думаю, сейчас мы движемся в позитивном направлении", - сказал он.
При этом он не уточнил, какими будут "меры по укреплению доверия".
Уолтц также прокомментировал пост президента Украины Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. Он назвал это "хорошим и позитивным первым шагом".
Возможные переговоры по завершению войны – что об этом известно
Как сообщал Главред, 4 марта президент Владимир Зеленский сказал, что Украина стремится к миру и готова как можно скорее начать переговоры. Он назвал условия Киева, которые должна выполнить Россия для начала процесса: освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море.
Также Зеленский обратился к Трампу, выразив сожаление ситуацией, произошедшей в Белом доме. Он призвал американского президента к налаживанию отношений.
Позже Трамп выступил в Конгрессе и сообщил о получении письма от Зеленского.
"Получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир", - уточнил Трамп и предположил, что РФ тоже готова к переговорам.
Вашингтон хочет добиться переговоров Зеленского с Путиным, написали журналисты Politico. Цель Белого дома – более масштабный диалог Киева и Москвы, который должен привести к завершению войны.
Другие новости:
- "Это не много": у Трампа назвали условия, которые должен выполнить Зеленский
- "Посмотрим, что произойдет в следующие 48 часов": о чем будет говорить Трамп в Конгрессе
- Трамп сделал новые заявления о сделке по минералам и Зеленском: подробности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред