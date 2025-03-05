Переговоры с РФ: у Зеленского и Трампа обсудили дату и место проведения

Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцом.

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Ермак и Уолтц обсудили дату переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Главред

Что известно:

Ермак провел телефонный разговор с Майком Уолтцом

Ермак и Уолтц обсудили дату и место проведения переговоров с РФ

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцом. Об этом заявил советник президента Украины Дмитрий, сообщает Суспільне.

Стоит отметить, что ранее советник президента США в интервью Fox & Friends отметил, что он обсуждал с Ермаком дату и место встречи для следующих переговоров по окончанию войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

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"Я только что завершил телефонный разговор с моим украинским коллегой. Мы говорили о дате, месте, переговорной команде. Сегодня и вчера было позитивным шагом вперед к тому, чтобы сказать — мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом передадим россиянам и протестируем ту сторону. Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть вовлечены… Я думаю, сейчас мы движемся в позитивном направлении", - сказал он.

При этом он не уточнил, какими будут "меры по укреплению доверия".

Уолтц также прокомментировал пост президента Украины Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. Он назвал это "хорошим и позитивным первым шагом".

Возможные переговоры по завершению войны – что об этом известно

Как сообщал Главред, 4 марта президент Владимир Зеленский сказал, что Украина стремится к миру и готова как можно скорее начать переговоры. Он назвал условия Киева, которые должна выполнить Россия для начала процесса: освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на море.

Также Зеленский обратился к Трампу, выразив сожаление ситуацией, произошедшей в Белом доме. Он призвал американского президента к налаживанию отношений.

Позже Трамп выступил в Конгрессе и сообщил о получении письма от Зеленского.

"Получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир", - уточнил Трамп и предположил, что РФ тоже готова к переговорам.

Вашингтон хочет добиться переговоров Зеленского с Путиным, написали журналисты Politico. Цель Белого дома – более масштабный диалог Киева и Москвы, который должен привести к завершению войны.

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