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"Раньше такого не было": Украина освободила ряд населенных пунктов, РФ истощена

Юрий Берендий
4 марта 2025, 04:07
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Украинские войска впервые с 2023 года начали системно контратаковать и освобождать населенные пункты от оккупантов, отметил Коваленко.
ВСУ
Силы обороны Украины перешли к системным контратакам / Коллаж: Главред, фото 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

О чем сказал Коваленко:

  • России нужна пауза в войне
  • Силы обороны Украины провели контратаки на Покровском направлении и освободили ряд населенных пунктов
  • Москва не начнет мирные переговоры пока не решит вопрос Курска

Российская армия пока не способна проводить масштабные общевойсковые наступления. Это подтверждается ситуацией на фронте, ведь впервые с 2023 года Силы обороны Украины перешли к системным контратакам. В частности, украинские войска ведут контратаки на Покровском направлении, где освобождено несколько населенных пунктов, а также вблизи Песчаного. Об этом в интервью Главреду заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя вопрос, кому выгоднее пауза в войне - Украине или России.

По его словам, Россия заинтересована в приостановлении боевых действий, потому что она сейчас в достаточно затруднительном положении, поскольку ее войска максимально истощены.

"В принципе, с начала 2025 года систематические контратаки происходят каждую неделю. Раньше такого не было. При этом на Покровском направлении сконцентрирована наиболее боеспособная и серьезная ударная группировка российских войск, которая состоит из групп войск "Восток", "Центр" и "Юг", там находится 41-я и 2-я общевойсковые армии, то есть большое количество сил и средств, но даже они не могут удержать ту территорию, которую захватили, и вынуждены оставлять те позиции, на которые совсем недавно выходили. Не говорю даже о том, что российские войска сейчас передвигаются на ослах и идут в штурмы на Жигулях, УАЗиках и Нивах", - указывает аналитик.

Коваленко заключает, что России крайне необходима пауза в боевых действиях. Однако даже сейчас российский МИД заявляет, что Москва не согласится на прекращение огня или переговоры, пока ей фактически не отдадут Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области - территории, которые Россия незаконно включила в свою конституцию.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, по каким сценариям могут развиваться события в войне Украины и России в 2025 году:

По его словам, это выглядит как оторванный от реальности ультиматум, однако такова позиция Кремля. Даже в сложной ситуации Россия продолжает выдвигать неприемлемые требования, имея при этом значительные проблемы в Курской области.

Аналитик указывает на то, что Москва не пойдет на диалог, пока не решит вопрос Курской области и не попытается закрепиться на временно оккупированных территориях Украины.

Однако, как отмечает Коваленко, России этого не позволят. Восстановить контроль над Херсоном или захватить Запорожье ей не удастся, поскольку для этого у нее просто нет необходимых сил.

"Поэтому России сейчас очень-очень нужна пауза, чтобы восстановить свой потенциал и впоследствии, через полгода-год, начать очередное наступление, очередную войну, но еще более кровавую и интенсивную, потому что ресурсов у них будет гораздо больше на тот момент. И при этом они хотят себе что-то забрать, даже не напрягаясь", - резюмировал он.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска нанесли ракетный удар по полигону на Днепропетровщине, что привело к гибели украинских военных. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий подтвердил трагедию и объявил о проведении независимой проверки с привлечением военной контрразведки.

Тем временем оккупанты смогли продвинуться на трех направлениях - в Курской области, на Купянском направлении и вблизи Покровска. Аналитики проекта DeepState сообщили, что противник имеет успехи в четырех точках, а изменения на линии фронта составляют от 600 метров до 2,4 километра.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил возможные сценарии развития российско-украинской войны и вероятные сроки её завершения.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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