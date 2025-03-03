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Бои разгорятся с новой силой: названы вероятные сроки завершения войны

Алексей Тесля
3 марта 2025, 02:28
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Постепенно контратаки ВСУ могут перейти в формат контрнаступления, не исключает Александр Коваленко .
Бои разгорятся с новой силой: названы вероятные сроки завершения войны
/ Коллаж: Главред, фото: Командование ОС, 43 ОМБр, facebook.com

Важное:

  • Украина сможет начать более крупные контратакующие действия
  • Не исключено полгода-год относительной заморозки войны

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, как видится наиболее реалистичный и вероятный сценарий дальнейшего развития событий в российско-украинской войне, а также наиболее реалистичные сроки ее завершения.

"Я думаю, что в 2025 году, как минимум в течение первого полугодия, мы будем находиться в обороне. А в июне-июле, если сохранится нынешняя интенсивность боевых действий, чаша весов все больше будет склоняться в сторону Украины. Не исключаю вообще, что мы сможем начать более крупные контратакующие действия именно в этот период, более системные и частые", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт не исключает, что постепенно эти контратаки ВСУ могут перейти в формат контрнаступления.

"Если это контрнаступление будет успешным, оно будет мотивировать к более активному ведению переговоров, особенно российскую сторону. Россия будет вынуждена идти на переговоры, она даже будет требовать перемирия и прекращения огня", - предполагает он.

Собеседник также не исключает, что в 2025 году действительно произойдет как минимум прекращение огня.

"Но оно не будет долговременным, и через некоторое время, если не будет каких-то более фундаментальных договоренностей, интенсивные боевые действия возобновятся. Если какие-то фундаментальные договоренности будут, если произойдет подписание определенного документа, он может дать полгода-год относительной заморозки войны. Но потом все может возобновиться с новой силой, и даже еще более мощной. Не исключаю при этом угрозы для стран Балтии или даже Польши", - добавил Коваленко.

Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили наступление врага под Константинополем. Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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