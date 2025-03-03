Бои разгорятся с новой силой: названы вероятные сроки завершения войны

Важное:
- Украина сможет начать более крупные контратакующие действия
- Не исключено полгода-год относительной заморозки войны
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, как видится наиболее реалистичный и вероятный сценарий дальнейшего развития событий в российско-украинской войне, а также наиболее реалистичные сроки ее завершения.
"Я думаю, что в 2025 году, как минимум в течение первого полугодия, мы будем находиться в обороне. А в июне-июле, если сохранится нынешняя интенсивность боевых действий, чаша весов все больше будет склоняться в сторону Украины. Не исключаю вообще, что мы сможем начать более крупные контратакующие действия именно в этот период, более системные и частые", - подчеркнул он в комментарии Главреду.
Эксперт не исключает, что постепенно эти контратаки ВСУ могут перейти в формат контрнаступления.
"Если это контрнаступление будет успешным, оно будет мотивировать к более активному ведению переговоров, особенно российскую сторону. Россия будет вынуждена идти на переговоры, она даже будет требовать перемирия и прекращения огня", - предполагает он.
Собеседник также не исключает, что в 2025 году действительно произойдет как минимум прекращение огня.
"Но оно не будет долговременным, и через некоторое время, если не будет каких-то более фундаментальных договоренностей, интенсивные боевые действия возобновятся. Если какие-то фундаментальные договоренности будут, если произойдет подписание определенного документа, он может дать полгода-год относительной заморозки войны. Но потом все может возобновиться с новой силой, и даже еще более мощной. Не исключаю при этом угрозы для стран Балтии или даже Польши", - добавил Коваленко.
Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:
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Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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