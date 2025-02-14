Украинские F-16 уже могли сбивать российские самолеты: детали от Defense Express

О чем сказал Катков:
- Применение F-16 для сбития российской авиации уже происходит
- Украинские самолеты F-16 уже участвуют в боевых действиях F-16 и используются для ударов по объектам в Курской области
Американский истребитель F-16 в Украине, вероятно, выпустил ракету AIM-9C по вражескому самолету. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в сети, на которых видно, что в боекомплекте истребителя не хватает одной ракеты. Об этом в эфире Radio NV сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.
Отвечая на вопрос о возможности применения F-16 для уничтожения российских самолетов, Катков отметил, что такие бои уже имели место.
"Он уже это делает, есть фотографии, которые все равно утекают в сеть, и они уже публичные", - сказал эксперт.
Он пояснил, что на распространенной фотографии F-16 после длительной миссии в Украине видно отсутствие ракеты AIM-9C класса "воздух - воздух". В зависимости от модификации, эта ракета имеет дальность от 105 до 120 км.
"И он ее отстрелял по какому-то российскому самолету. Возможно, во время миссии прикрытия других машин, которые осуществляли уже бомбовые удары. Поэтому да, F-16 уже используются как самолет, полноценный, многофункциональный истребитель, который может выполнять миссии как по нанесению бомбовых высокоточных ударов по наземным целям, так и прикрытие воздушных операций, и именно так он должен использоваться", - сказал главред Defense Express.
Кроме того, по его словам, на снимке, сделанном в Сумской области, видно истребитель F-16, оснащенный малокалиберной дальнобойной бомбой SDB.
Катков отметил, что использование F-16 для ударов бомбами SDB по объектам в Курской области России уже является доказанным фактом, известным в течение нескольких недель.
Он добавил, что именно такой сценарий применения F-16 прогнозировали американские военные эксперты и командиры эскадрилий.
По его словам, на начальном этапе, когда количество самолетов ограничено, они будут использоваться преимущественно для защиты тыловых районов в роли ПВО. На следующем этапе, после приобретения практического опыта, их начнут привлекать к боевым операциям, которые уже отработаны в Украине.
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