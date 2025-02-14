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Украинские F-16 уже могли сбивать российские самолеты: детали от Defense Express

Юрий Берендий
14 февраля 2025, 16:17
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После приобретения практического опыта, украинские самолеты F-16 постепенно будут привлекаться к боевым операциям, отметил аналитик.
Украинские F-16 уже могли сбивать российские самолеты: детали от Defense Express
F-16 мог нанести удар по российскому самолету / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем сказал Катков:

  • Применение F-16 для сбития российской авиации уже происходит
  • Украинские самолеты F-16 уже участвуют в боевых действиях F-16 и используются для ударов по объектам в Курской области

Американский истребитель F-16 в Украине, вероятно, выпустил ракету AIM-9C по вражескому самолету. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в сети, на которых видно, что в боекомплекте истребителя не хватает одной ракеты. Об этом в эфире Radio NV сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.

Отвечая на вопрос о возможности применения F-16 для уничтожения российских самолетов, Катков отметил, что такие бои уже имели место.

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"Он уже это делает, есть фотографии, которые все равно утекают в сеть, и они уже публичные", - сказал эксперт.

Он пояснил, что на распространенной фотографии F-16 после длительной миссии в Украине видно отсутствие ракеты AIM-9C класса "воздух - воздух". В зависимости от модификации, эта ракета имеет дальность от 105 до 120 км.

"И он ее отстрелял по какому-то российскому самолету. Возможно, во время миссии прикрытия других машин, которые осуществляли уже бомбовые удары. Поэтому да, F-16 уже используются как самолет, полноценный, многофункциональный истребитель, который может выполнять миссии как по нанесению бомбовых высокоточных ударов по наземным целям, так и прикрытие воздушных операций, и именно так он должен использоваться", - сказал главред Defense Express.

Кроме того, по его словам, на снимке, сделанном в Сумской области, видно истребитель F-16, оснащенный малокалиберной дальнобойной бомбой SDB.

Катков отметил, что использование F-16 для ударов бомбами SDB по объектам в Курской области России уже является доказанным фактом, известным в течение нескольких недель.

Он добавил, что именно такой сценарий применения F-16 прогнозировали американские военные эксперты и командиры эскадрилий.

По его словам, на начальном этапе, когда количество самолетов ограничено, они будут использоваться преимущественно для защиты тыловых районов в роли ПВО. На следующем этапе, после приобретения практического опыта, их начнут привлекать к боевым операциям, которые уже отработаны в Украине.

ф-16 f-16 инфографика
Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в 2024 году Россия изготовила и отремонтировала более 1500 танков и 2800 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), что позволило ей компенсировать потери бронетехники за прошлый год. Однако, по оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), в будущем Россия может столкнуться с нехваткой запчастей и техническими трудностями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных действиях украинских военных на фронте. В своем вечернем обращении он подчеркнул, что получил важные доклады от командования.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины сорвали планы российских оккупантов по наступлению на Сумы и Харьков и создание так называемой "санитарной зоны". Он также отметил, что лично работал в боевых частях на Сумском направлении.

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Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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