Украинские F-16 уже могли сбивать российские самолеты: детали от Defense Express

После приобретения практического опыта, украинские самолеты F-16 постепенно будут привлекаться к боевым операциям, отметил аналитик.

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F-16 мог нанести удар по российскому самолету / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем сказал Катков:

Применение F-16 для сбития российской авиации уже происходит

Украинские самолеты F-16 уже участвуют в боевых действиях F-16 и используются для ударов по объектам в Курской области

Американский истребитель F-16 в Украине, вероятно, выпустил ракету AIM-9C по вражескому самолету. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в сети, на которых видно, что в боекомплекте истребителя не хватает одной ракеты. Об этом в эфире Radio NV сообщил главный редактор Defense Express Олег Катков.

Отвечая на вопрос о возможности применения F-16 для уничтожения российских самолетов, Катков отметил, что такие бои уже имели место.

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"Он уже это делает, есть фотографии, которые все равно утекают в сеть, и они уже публичные", - сказал эксперт.

Он пояснил, что на распространенной фотографии F-16 после длительной миссии в Украине видно отсутствие ракеты AIM-9C класса "воздух - воздух". В зависимости от модификации, эта ракета имеет дальность от 105 до 120 км.

"И он ее отстрелял по какому-то российскому самолету. Возможно, во время миссии прикрытия других машин, которые осуществляли уже бомбовые удары. Поэтому да, F-16 уже используются как самолет, полноценный, многофункциональный истребитель, который может выполнять миссии как по нанесению бомбовых высокоточных ударов по наземным целям, так и прикрытие воздушных операций, и именно так он должен использоваться", - сказал главред Defense Express.

Кроме того, по его словам, на снимке, сделанном в Сумской области, видно истребитель F-16, оснащенный малокалиберной дальнобойной бомбой SDB.

Катков отметил, что использование F-16 для ударов бомбами SDB по объектам в Курской области России уже является доказанным фактом, известным в течение нескольких недель.

Он добавил, что именно такой сценарий применения F-16 прогнозировали американские военные эксперты и командиры эскадрилий.

По его словам, на начальном этапе, когда количество самолетов ограничено, они будут использоваться преимущественно для защиты тыловых районов в роли ПВО. На следующем этапе, после приобретения практического опыта, их начнут привлекать к боевым операциям, которые уже отработаны в Украине.

Что известно о F-16 / Инфографика: Главред

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