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Тысячи дронов в месяц: в разведке Британии назвали цели новых ударов РФ

Алексей Тесля
14 февраля 2025, 15:56
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Общее количество за январь 2025 года сопоставимо с общими показателями за ноябрь и октябрь 2024 года.
Атака дронов, дроны, ПВО
РФ атакует Украину дронами / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Важно:

  • РФ может каждый месяц бить по Украине двумя тысячами дронов-камикадзе
  • За январь текущего года Россия запустила около 2400 дронов-камикадзе

Страна-агрессор РФ может каждый месяц бить по Украине примерно двумя тысячами дронов-камикадзе, сообщили в британской разведке.

В свою очередь Украина может отвечать собственными ударами по военным объектам на России, говорится в сообщении, опубликованном Министерством обороны Великобритании в X (бывший Twitter).

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Как уточняется, только за январь текущего года Россия запустила около 2400 дронов-камикадзе по Украине, превысив показатель декабря 2024 года – 1700. Российские удары в первую очередь были нацелены на энергетическую инфраструктуру, а также на военные объекты.

В сообщении подчеркивается, что общее количество за январь 2025 года сопоставимо с общими показателями за ноябрь 2024 года и октябрь 2024 года.

"Вероятно, что ежемесячные показатели запуска российских беспилотных летательных аппаратов OWA UAS не менее 2000 останутся стандартным ожиданием на 2025 год", - говорится в сообщении.

Кроме того, в британской разведке также подчеркивается, что предотвращение запусков дронов-камикадзе является сложной задачей.

"Однако 26 января 2025 года и 6 февраля 2025 года Украина провела собственные атаки дронов на известные российские оперативные объекты, и на обоих объектах был отмечен ущерб. Эти атаки снова подчеркивают неспособность России защитить военные объекты от атак украинских беспилотных летательных аппаратов", - добавили в Минобороны Британии.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Ранее сообщалось о том, что ВСУ уничтожили 71 дрон страны-агрессора РФ. Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 14 февраля, РФ ударила по укрытию над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Мюнхене все очень злые из-за удара РФ по ЧАЭС. Он пояснил, что США много денег и усилий инвестировали в укрытие, по которому ударила РФ.

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Что такое оборонная разведка Британии?

Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.

В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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