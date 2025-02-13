Зеленский сообщил о хороших новостях с фронта и намекнул, где успех у ВСУ

Важно:
- На фронте есть хороший результат от украинских защитников
- Благодарность защитникам из 425-го отдельного штурмового полка
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что на фронте есть хороший результат от украинских защитников.
Как подчеркнул он в ходе своего вечернего телевизионного обращения, сегодня были очень важные доклады украинских военных.
"Очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте - неправильно называть географию, не буду делать это политическим", - сказал Зеленский в вечернем обращении.
При этом глава государства поблагодарил украинских защитников из 425-го отдельного штурмового полка.
"Ваша сила действительно имеет значение. Молодцы!", - добавил Зеленский.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что ВСУ восстановили несколько позиций на важном направлении. Оккупанты пытаются закрепить успехи, усилить группировку на Покровском направлении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ прорвались вперед на Курщине. Силы обороны продвинулись на северо-запад и северо-восток от Фанасеевки.
Напомним, как сообщал Главред, темпы продвижения российских оккупационных войск в Украине замедлились. Российские войска в январе 2025 года захватили около 320 кв. км территории, тогда как в ноябре 2024 года - более 700 кв. км.
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Что известно о 425-ом отдельном штурмовом полке "Скала"
Формирование войск в составе Сухопутных войск ВСУ. С 2022 батальон принимал участие в освобождении города Изюм, принимал участие в боях на Донбассе. В январе 2025 стало известно, что батальон масштабирован в полк, в частности разворачиваются танковое и артиллерийское подразделения, сообщает Википедия.
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