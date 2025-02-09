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ВСУ вернули контроль: генерал раскрыл детали успешных контратак на фронте

Юрий Берендий
9 февраля 2025, 11:44
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Российские оккупанты не имеют достаточно сил для проведения непрерывных наступательных действий, поэтому применили другую тактику наступления, считает Маломуж.
ВСУ вернули контроль: генерал раскрыл детали успешных контратак на фронте
Генерал раскрыл детали успешных контратак ВСУ / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Маломуж

  • Силы обороны Украины имеют преимущество на фронте
  • Украинские военные восстановили ряд позиций на нескольких направлениях
  • Россияне стянули на Покровское направление 80 тысяч военных

Паузы в наступательных действиях российских войск вызваны истощением их резервов и ресурсов. Об этом в эфире Еспресо заявил генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж.

Он отметил, что сейчас украинские военные имеют определенное преимущество на поле боя. Силы обороны смогли вернуть контроль над отдельными секторами, в частности на Курском, Харьковском и Купянском направлениях, а также восстановить несколько позиций в Часовом Яру.

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Часов Яр Инфографика
Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

"Соответственно также на Покровском направлении нам удалось провести ряд контрударов, впрочем, враг продолжает частично продвигаться. Фактически сегодня мы наблюдаем за переменным сложным процессом ведения боевых действий", - рассказал Маломуж.

По словам генерала, российские войска не имеют реальных шансов захватить весь Покровский сектор, хотя и осуществляют частичное продвижение на этом направлении.

Николай Маломуж отметил, что именно в этом районе враг сосредоточил максимальные усилия, стянув более 80 тысяч военных. Однако количество атак на позиции ВСУ уменьшилось, поскольку российские ресурсы истощаются. Враг не имеет достаточно ударных сил для непрерывного наступления, поэтому периодически делает паузы, а затем возобновляет штурмовые действия. Такая тактика характерна не только для Покровского, но и для Запорожского и Курского направлений.

"Таким образом они пытаются хотя бы немного улучшить свои позиции. Однако, перспектив захвата всего Покровского сектора они не имеют", - добавил он.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Купянском направлении продолжает обостряться. Российским войскам удается расширять плацдарм вблизи Двуречной, а попытки стабилизировать обстановку пока не дали результата. Об этом сообщил военный аналитик Богдан Мирошников.

В Курской области российские оккупанты изменили тактику штурмов: если раньше основной акцент делали на использовании техники, то теперь активно применяют пехоту. В боях также участвуют северокорейские военные. По данным 47-й Отдельной штурмовой бригады, 8 февраля враг совершил серию атак одновременно на нескольких направлениях.

В отличие от ситуации на Покровском и Торецком направлениях, в Курской области ВСУ демонстрируют заметные успехи. Военный аналитик Алексей Гетьман предположил, что одним из перспективных вариантов могло бы стать расширение контроля и на другие территории РФ.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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