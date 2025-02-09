"Войти в другие области РФ": эксперт раскрыл неожиданный сценарий наступления ВСУ

ВСУ продвигаются за день так, как армия РФ - за месяц.

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ВСУ могут продолжить наступление в РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Генштаб ВСУ

Ключевое из заявлений Гетьмана:

В Курской области ВСУ продвигаются за день так, как россияне продвигаются за месяц

Когда мы говорим о мире с позиции силы, нам было неплохо войти и в другие области РФ

В Курской области, по сравнению с ситуацией на Покровском или Торецком направлениях, ВСУ достигают значительных успехов. Поэтому военный аналитик Алексей Гетьман предположил, что интересным вариантом было бы войти и в другие области РФ, и контролировать гораздо больше территорий.

"Мы [украинцы] продвигаемся за день так, как россияне продвигаются за месяц. На сколько они продвинулись за 2024 год после Авдеевки? Если брать не площадь, а именно вектор, насколько глубоко они продвинулись вглубь украинской территории? На Покровском направлении они продвинулись на 5 км за год", - отмечает спикер в прямом эфире телеканала FREEДOM. видео дня

По мнению Гетьмана, страна, которая начинает войну, должна осознавать, что боевые действия рано или поздно могут распространиться и на ее территорию.

"Об этом Черчилль говорил еще. Здесь все закономерно. Наступление в противоположном направлении. Они [российские пропагандисты], наверное, будут говорить, что это все идет по плану. У них же, как они рассказывают, "специальная военная операция" идёт по плану. Только непонятно, в какой именно период была включена в этот план операция украинских войск на территории Российской Федерации. В идеале, когда мы говорим о мире с позиции силы, нам было бы очень неплохо войти и в другие области РФ, и контролировать гораздо больше территорий", - считает Гетьман.

По его словам, такое развитие событий может стать реальностью уже в ближайшее время, поскольку Украине необходимы сильные позиции для ведения переговоров.

"Если бы мы держали под контролем часть еще и соседних областей Российской Федерации, это было бы замечательно. Возможно, на это намекал командующий [ВСУ] Сырский, когда говорил о том, что нельзя выиграть войну, находясь все время в обороне. С позиции силы будет, если украинские войска будут в Беларуси и Приднестровье. Вот это будет с позиции силы. Может, это и неправильно с политической точки зрения, но вот с чисто субъективной эмоциональной точки зрения я полностью такие идеи поддерживаю", - сказал Гетьман.

Суджа - что известно о городе / Главред - инфографика

Ситуация в Курской области - что известно

Главред рассказывал, что ВСУ зашли в новые населенные пункты на Курщине. Российские и северокорейские полевые армии взяли "оперативную паузу" и в это время украинские военные перешли в атаку.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине. ВСУ поразили пункт управления, и, как результат, погибло примерно 20 офицеров.

Также успех ВСУ в Курской области подтвердили и в DeepState. Так, зафиксировано продвижение наших бойцов в районе населенного пункта Черкасская Конопелька, который расположен в Суджанском районе Курской области РФ.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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