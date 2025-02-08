Обхитрили 'паузой': Forbes подтвердило, что ВСУ зашли в новые населенные пункты

Уперше за багато тижнів український виступ у Курську став більшим, а не меншим.

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Украинские военные продвинулись в Курской области / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/uda1ukraine, DeepState

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Российская армия взяла паузу и потеряла территории

ВСУ зашли в новые населенные пункты в России

Российские войска, которые в течение нескольких месяцев безуспешно пытались вытеснить украинских военных из Курской области, взяли паузу для перегруппировки. Этим воспользовались ВСУ, начав контратаку, пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

"Российские и северокорейские полевые армии взяли "оперативную паузу" 5 февраля или чуть раньше... Российским полкам требовалось время для ввода свежих войск и замены техники; ожидалось, что северокорейский корпус численностью 12 000 солдат в Курске будет заменен одним или двумя свежими полками с несколькими тысячами солдат", - пишет аналитик. видео дня

Использовав этот момент, украинские военные 8 февраля перешли в атаку, продвинувшись на несколько направлений на юго-восточном краю Курского выступа примерно на три мили.

По данным Центра оборонных стратегий, ВСУ смогли продвинуться на юго-запад от Махновки, а также на север и восток от Черкасской Конопельки, двигаясь вдоль шоссе Суджа-Обоянь. В ходе этого наступления украинские силы взяли под контроль по меньшей мере два населенных пункта: Колмаков и Фанасеевку.

"В ЦОЗ отметили, что бои в Черкасской Конопельке продолжаются, но если это правда, то россиян в поселке обошли основной частью украинской тактической группы. Это означает, что они были отрезаны от основных российских сил дальше на востоке", - отмечает аналитик.

Во время боев российские войска использовали FPV-дроны для атак на ВСУ, что привело к потере украинскими военными бронетехники, в частности БМП, колесного бронетранспортера VAB, по крайней мере одного минозащищенного грузовика и нескольких танков. Однако это не остановило наступление.

На фоне этого северокорейские подразделения, которые должны были покидать Курскую область, вынуждены были развернуться и вступить в бой с силами обороны Украины.

"Бои продолжаются, но аналитики, которые обновляют окончательную карту контроля Украины, были достаточно уверены в украинских наступлениях, чтобы отметить их на карте. Впервые за много недель украинское выступление в Курске стало больше, а не меньше", - заключает Акс.

Бои в Курской области - что известно

Главред писал о том, что аналитики DeepState подтвердили успех ВСУ в Курской области. Украинские военные достигли успеха возле Черкасской Конопельки.

Ранее воины Украины совершили контратаку в районах Новой и Старой Сорочины. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), враг понес потери.

В свою очередь военный аналитик Алексей Гетьман высказал мнение, что Путин готовит наступательную операцию на весь 2025 год. Ориентировочно агрессоры планируют атаки на конец марта - начало апреля.

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