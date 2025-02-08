Путин готовит наступательную операцию на весь 2025 год: что известно о целях РФ

К сожалению, врагу хватит сил и средств для того, чтобы проводить наступательные действия.

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Ведется подготовка к возможным наступательным действиям РФ / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Что сказал Гетман:

Причина снижения интенсивности боевых действий - подготовка к наступательным действиям со стороны РФ

Оккупанты готовят наступательную операцию - от полугода до 9 месяцев

Все выглядит так, что российские оккупанты готовятся к возможным наступательным действиям весной этого года - ориентировочно в конце марта - начале апреля. С этим и связано снижение интенсивности боевых столкновений на линии фронта со стороны агрессоров, считает военный аналитик Алексей Гетьман.

"Главная причина снижения интенсивности боевых действий на линии фронта со стороны противника - это не истощение российской армии, а все-таки ее подготовка к возможным наступательным действиям весной этого года. Ориентировочно они планируются на конец марта - начало апреля. Российские оккупанты готовят длительную наступательную операцию - от полугода до 9 месяцев, то есть практически на весь 2025 год. И это несмотря на информацию о возможных мирных переговорах", - рассказал военный аналитик в эфире телеканала FREEДOM. видео дня

Враг прикладывает усилия для подготовки войск и тех подразделений, которые понесли потери, готовясь к наступательной операции. Кроме этого, по словам Гетьмана, противник хочет накопить технику и привести ее в боевое состояние.

"Поэтому верить в то, что Силы обороны Украины так сильно побили противника, что он не в состоянии проводить дальше боевые действия, было бы очень оптимистичным преувеличением. У них как было более полумиллиона человек на линии фронта, так практически и осталось. Хотя да, в этом году и в конце прошлого начался отрицательный баланс не только по технике, но и по живой силе, то есть они теряют больше, чем могут поставить. Но им хватит сил и средств для того, чтобы проводить наступательные действия. Поэтому, как по мне, именно с этим связано снижение их наступательных действий на фронте сейчас", - резюмировал Алексей Гетьман.

Ситуация на фронте - что известно

Главред писал о том, что российская армия активизировала боевые действия на Краматорском и Торецком направлениях. В то же время возле Часового Яра враг попал в засаду, потеряв бронетехнику и живую силу.

В то же время аналитики DeepState подтвердили успех ВСУ в Курской области. Так, украинские военные достигли успеха в районе населенного пункта Черкасская Конопелька, который расположен в Суджанском районе Курской области РФ.

Кроме этого, ВСУ выбивают врага из Харьковской области. Захватить Двуречную на Харьковщине оккупантам не удается, врагу не дают закрепиться.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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