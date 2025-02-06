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Плацдарм РФ "тает": ВСУ выбивают врага с Харьковщины, закрепиться не удается

Даяна Швец
6 февраля 2025, 14:03
1767
Агрессорам никак не удается захватить Двуречную на Харьковщине.
ВСУ, армия РФ
ВСУ уничтожают врага в районе Двуречной/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

О чем речь:

  • ВСУ не дают врагу закрепиться возле Двуречной
  • Оккупанты хотят прорваться на запад от Оскола, но ВСУ держат оборону

Российские оккупационные войска пытаются закрепиться в районе Двуречной на Харьковщине, однако украинские Силы обороны успешно выбивают их с этого направления.

Как сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, ситуация в районе остается напряженной, ведь враг пытается создать плацдарм для дальнейшего продвижения. Однако пока россиянам не удалось стабильно закрепиться в этом населенном пункте.

видео дня

"Они пытаются закрепиться в районе Двуречной. Но оттуда их сейчас и выбивают, потому что это зона активных боев. Они пытаются создать там плацдарм... Насколько успешны там действия и противодействия - пока не скажу, но мы не можем сказать, что у них (россиян, - ред.) там есть стабильный плацдарм", - рассказал Тригубов.

река Оскол
Река Оскол / Инфографика - Главред

По данным аналитиков Deep State, еще 20 января российские войска начали активнее продвигаться в Двуречной. Через неделю Минобороны РФ заявило о якобы "захвате" поселка, однако на самом деле бои за этот район продолжаются.

Британская разведка также зафиксировала расширение российского плацдарма на западном берегу Оскола, однако отметила, что ключевой целью оккупантов остается Двуречная. Кроме того, они стремятся продвинуться к селу Западное, расположенному в 4 км от реки.

Несмотря на попытки врага, украинские защитники дают ему жесткий отпор, не позволяя закрепиться на стратегических позициях.

Ситуация на Харьковщине - что известно о боях

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине. В то же время он подтвердил, что на территории населенного пункта ведутся активные боевые действия.

Главред напоминает, что в начале 2025 года оккупантам дали приказ перейти Оскол на Харьковщине. Враг хочет осуществить оттуда наступательную операцию.

Впоследствии заместитель командира батальона ударных БпАК Ахиллес 92 ОШБр Олесь Маляревич также заявил, что агрессор имеет в планах захватить левый берег реки Оскол. Однако пока Силы обороны оттуда уходить не собираются, оккупанты территориальных успехов не имеют.

Больше новостей о ситуации на фронте:

Что известно об ОСУВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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