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Враг хочет захватить левый берег реки Оскол: известно, будут ли отходить ВСУ

Мария Николишин
22 января 2025, 12:26
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Даже теряя живую силу сотнями, оккупанты территориальных успехов не имеют.
Враг хочет захватить левый берег реки Оскол: известно, будут ли отходить ВСУ
Бои у реки Оскол / коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, deepstatemap

Главное:

  • Враг пытается захватить левый берег реки Оскол
  • Армия РФ также стремится захватить Колесниковку
  • Оккупанты теряют очень много живой силы

Силы обороны стоят на левом берегу реки Оскол и оттуда уходить не собираются. Об этом заявил заместитель командира батальона ударных БпАК Ахиллес 92 ОШБр Олесь Маляревич в эфире телеканала Эспрессо.

По его словам, бригада работает на двух направлениях: на севере Харьковщины, это Глубокие Липцы, и на Купянщине.

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"В районе Глубоких Липцов оборона надежная, враг успехов не имеет, но периодически противник пытается штурмовать. На Купянском направлении очень большая территория боевых действий. Враг пытается захватить левый берег реки Оскол, пробуя переплывать реку на плотах", - пояснил он.

Маляревич добавил, что у врага была цель захватить левый берег реки Оскол и двигаться дальше еще до 1 ноября, потом до 1 января. Сейчас Силы обороны стоят на левом берегу реки Оскол и оттуда уходить не собираются.

"В районе Кругляковки и Колесниковки врагу не удалось расширить плацдарм. Они пытаются лезть со стороны Боровой. Враг стремится захватить Колесниковку, чтобы расширяться. Но там работает несколько очень мощных бригад", - отметил заместитель командира.

Он также отметил, что оккупанты теряют очень много живой силы.

"Но мы не можем понять, почему их это не останавливает. Даже теряя живую силу сотнями, они на этом направлении территориальных успехов не имеют", - подытожил Маляревич.

Враг хочет захватить левый берег реки Оскол: известно, будут ли отходить ВСУ
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты изменили тактику наступления на Покровск Донецкой области. Враг пытается обойти город с запада через малые села и лесопосадки, чтобы перекрыть логистику ВСУ.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что для россиян достижение административных границ Днепропетровской области имело бы символическое значение, хотя географически это ничего не меняет.

Представитель оперативно-тактической группировки Луганск Дмитрий Запорожец заявил, что российские оккупанты контролируют часть Торецка Донецкой области, однако значительная территория города находится под огневым влиянием украинских бойцов.

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Что известно о 92 ОШБР

92-я отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко (92 ОШБр) - формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Дислоцируется в с. Клугино-Башкировка, Чугуевский район, Харьковская область. Принадлежит к Оперативному командованию "Восток".

С началом российско-украинской войны 2014 года незначительные силы бригады находились в Харьковской области и только в августе 2014 года ротно-тактическая группа была направлена на Донбасс в попытке деблокировать окруженные под Иловайском войска. В дальнейшем участвовала во многих боях, в частности в захвате спецназовцев ГРУ под Счастьем. С 2022 года участвовала в отражении российского полномасштабного вторжения на харьковском направлении, и в осеннем контрнаступлении, сообщает Википедия.

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