ВСУ в Торецке держат врага под огневым контролем: детали от ОТГ "Луганск"

Оккупанты продолжают штурмовать Торецк малыми группами.

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Спикер ВСУ прокомментировал ситуацию в Торецке / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Коротко:

РФ контролирует часть Торецка

Значительная территория Торецка находится под огневым воздействием Сил обороны

Оккупанты штурмуют позиции ВСУ малыми группами

Российские оккупанты контролируют часть Торецка Донецкой области, однако значительная территория города находится под огневым влиянием украинских бойцов. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.

Он отметил, что враг продолжает применять в Торецке тактику штурмов малыми группами.

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"Движение и перемещение личного состава врага с противопехотными минами фиксируем по всей территории города Торецк", - рассказал Запорожец.

Спикер добавил, что тактика оккупантов, "к сожалению, приносит им успех, потому что эти малые штурмовые группы им есть кем обеспечивать, то есть живой силой противник обеспечен достаточно".

Сейчас, по его информации, в ОТГ "Луганск" враг меньше использует бронированную технику во время штурмов. При этом армия РФ активно использует мотоциклы, багги, квадроциклы и "буханки". Запорожец отметил, что на этой неделе были уничтожены до 70 мотоциклов врага.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация в Торецке - последние новости

Напомним, начальник городской военной администрации Василий Чинчик сообщил, враг не оставляет попыток полностью захватить город Торецк и прилагает для этого все усилия. Армия РФ осуществляет массированные артиллерийские и минометные обстрелы, а также применяет тактическую авиацию для ударов по территории громады. Несмотря на это, ВСУ дают достойный отпор, хотя враг значительно превосходит по численности.

Недавно Главред со ссылкой на офицера писал, если Украина потеряет город, то для захватчиков откроется немало возможностей. По словам Святослав с позывным Храбрый, потеря Торецка - это большая угроза начала боев за новые населенные пункты и потенциально возможного в будущем взятия Константиновки и Славянска.

Кроме того, офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" заявил, что более половины города Торецк в Донецкой области находится под контролем оккупантов. Россияне не прекращают попыток захватить населенный пункт.

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