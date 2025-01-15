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Ситуация критическая: часть многоквартирной застройки в Торецке оккупирована

Мария Николишин
15 января 2025, 10:43
857
Линия фронта периодически меняется, ситуация то улучшается, то усложняется.
Ситуация критическая: часть многоквартирной застройки в Торецке оккупирована
Бои в Торецке / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap.live

Ключевые тезисы:

  • Россияне пытаются быстрее захватить Торецк
  • Враг значительно превосходит по численности
  • Большинство многоквартирных домов уже находятся под контролем РФ

Армия страны-агрессора России пытается как можно быстрее захватить полностью город Торецк. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг не оставляет попыток полностью захватить город Торецк и прилагает для этого все усилия. Он осуществляет массированные артиллерийские и минометные обстрелы, а также применяет тактическую авиацию для ударов по территории громады. Несмотря на это, наши Вооруженные Силы дают достойный отпор, хотя враг значительно превосходит по численности", - подчеркнул он.

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По его словам, линия фронта периодически меняется, ситуация то улучшается, то усложняется. Враг постепенно продвигается ежедневно.

Чинчик также добавил, что большинство многоквартирных домов уже находятся под контролем россиян. В окрестностях Торецка расположена частная застройка, где частично остаются многоквартирные дома, которые все еще контролируются нашими военными.

"Ситуация в городе остается сложной, и враг пытается как можно быстрее захватить его полностью. В Торецке еще находятся около 60 жителей - в основном пожилые люди, которые живут в крайне тяжелых условиях: в подвалах, укрытиях, без надлежащих санитарных условий", - подытожил он.

Ситуация критическая: часть многоквартирной застройки в Торецке оккупирована
Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация в Торецке - что известно

Напомним, как сообщал Главред, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что Силы обороны якобы не контролируют город Торецк, является неправдивой. В городе продолжаются бои.

В DeepState сообщили, что армия страны-агрессора России снова ощутимо продвинулась вперед в Торецке Донецкой области и контролирует уже большую часть города. В общем тенденция крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает город под свой контроль.

Аналитики американского Института изучения считают, что российские войска, вероятно, намерены использовать свои успехи на северо-западе Торецка для продвижения на запад от Торецка и Щербиновки и вдоль трассы Т0516 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

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Город Торецк - что о нем известно

Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия.

Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

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