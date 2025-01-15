Ситуация критическая: часть многоквартирной застройки в Торецке оккупирована

Линия фронта периодически меняется, ситуация то улучшается, то усложняется.

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Бои в Торецке / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap.live

Ключевые тезисы:

Россияне пытаются быстрее захватить Торецк

Враг значительно превосходит по численности

Большинство многоквартирных домов уже находятся под контролем РФ

Армия страны-агрессора России пытается как можно быстрее захватить полностью город Торецк. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг не оставляет попыток полностью захватить город Торецк и прилагает для этого все усилия. Он осуществляет массированные артиллерийские и минометные обстрелы, а также применяет тактическую авиацию для ударов по территории громады. Несмотря на это, наши Вооруженные Силы дают достойный отпор, хотя враг значительно превосходит по численности", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, линия фронта периодически меняется, ситуация то улучшается, то усложняется. Враг постепенно продвигается ежедневно.

Чинчик также добавил, что большинство многоквартирных домов уже находятся под контролем россиян. В окрестностях Торецка расположена частная застройка, где частично остаются многоквартирные дома, которые все еще контролируются нашими военными.

"Ситуация в городе остается сложной, и враг пытается как можно быстрее захватить его полностью. В Торецке еще находятся около 60 жителей - в основном пожилые люди, которые живут в крайне тяжелых условиях: в подвалах, укрытиях, без надлежащих санитарных условий", - подытожил он.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация в Торецке - что известно

Напомним, как сообщал Главред, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что Силы обороны якобы не контролируют город Торецк, является неправдивой. В городе продолжаются бои.

В DeepState сообщили, что армия страны-агрессора России снова ощутимо продвинулась вперед в Торецке Донецкой области и контролирует уже большую часть города. В общем тенденция крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает город под свой контроль.

Аналитики американского Института изучения считают, что российские войска, вероятно, намерены использовать свои успехи на северо-западе Торецка для продвижения на запад от Торецка и Щербиновки и вдоль трассы Т0516 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

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Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

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