Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Что на самом деле происходит в Торецке Донецкой области: в ISW раскрыли угрозы

Юлия Закрепа
29 декабря 2024, 11:00обновлено 29 декабря, 11:40
583
Российская оккупационная армия продолжила атаки в центральной части Торецка.
Что на самом деле происходит в Торецке Донецкой области: в ISW раскрыли угрозы
Что происходит на фронте / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго, 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы ISW:

  • Армия РФ продвинулась на фронте
  • Какова ситуация в Торецке

Украинские и российские войска недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, указывают на то, что украинские войска недавно отвоевали позиции в центральной и северной части города.

Дополнительные геолокационные кадры в отчете ISW, опубликованные 27 декабря, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Рудничной в западной части Торецка.

видео дня

"Российские войска продолжили атаки в центральной части Торецка в районе шахты "Центральная" и Центрального рынка, а также в северной части Торецка в районе стадиона "Авангард" и к западу от Торецка в районе Щербиновки 27 и 28 декабря", - говорится в отчете.

Торецк Инфографика
Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Сообщается, что на Торецком направлении действуют подразделения 9-й мотострелковой бригады и 80-го отдельного разведывательного батальона "Спарта" российской 51-й общевойсковой армии.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ вернули позиции на Донбассе. Украинские военные восстановили ранее утраченные позиции на Северском направлении к северу от Верхнекаменского. В то же время оккупационная армия РФ продвинулась возле Торецка, Большой Новоселки, а также на Покровском и Кураховском направлениях.

Штурм РФ у Курдюмовки превратился в горы сожженной техники. Украинским пограничникам удалось отбить штурм РФ. Бой состоялся возле Курдюмовки Донецкой области. В результате столкновения оккупанты потеряли семь единиц техники. Пограничники уничтожили три танка.

В DeepState раскрыли угрозы для ВСУ после того как россияне прорвались в Торецке и Курахово. На Кураховском направлении россияне продвинулись у населенного пункта Шевченко, Янтарного, Разлива, а также в Курахово. Также фиксируются успехи террористов возле Ровнополя и в Торецке.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России ВСУ новости Украины Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали опасные направления

РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали опасные направления

12:44Украина
Армии Путина поставлена "задача" №1 до Нового года: в ВСУ раскрыли детали

Армии Путина поставлена "задача" №1 до Нового года: в ВСУ раскрыли детали

12:36Украина
РФ перебрасывает резервы под Покровск: в ВСУ раскрыли новые задачи РФ на фронте

РФ перебрасывает резервы под Покровск: в ВСУ раскрыли новые задачи РФ на фронте

12:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

Последние новости

13:25

После рождения двойняшек: Лиза Глинская заговорила про новую беременность

13:21

Налет "растает" за считанные минуты: названо копеечное средство для очистки бокалов

12:48

От такого блюда ахнут все: изумительный рецепт бомбического мясаВидео

12:44

РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали опасные направления

12:42

Муж-воин Наталки Денисенко ходит с ходунками после операции - что произошло

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
12:36

Армии Путина поставлена "задача" №1 до Нового года: в ВСУ раскрыли детали

12:32

Без химии и дорогих средств: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

12:30

РФ перебрасывает резервы под Покровск: в ВСУ раскрыли новые задачи РФ на фронте

12:03

Друг Аллы Пугачевой показал редкое фото с ней - как она выглядит в жизни

Реклама
12:02

"Претензии" США на территории трех государств: у Трампа сделали заявление

11:54

Угроза появления войск КНДР у границ НАТО: у Зеленского сделали громкое заявление

11:17

Что нужно успеть до Нового года: советы астролога с 29 по 31 декабря

11:03

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Быкам - обман, Козлам - оскорбления

11:00

Что на самом деле происходит в Торецке Донецкой области: в ISW раскрыли угрозы

10:56

Мирный договор с РФ: вступление Украины в НАТО сейчас не главная цель – Мельник

10:21

"Как же ты так смог": Анна Седокова ошарашила заявлением о Янисе Тимме

10:16

Принесет беду и разлуку: почему не стоит дарить полотенца и принимать в подарок

09:50

В Южной Корее произошла авиакатастрофа: более 180 пассажиров на борту погиблиВидео

09:44

Ввод немецких миротворцев в Украину: Мерц назвал главное условие

09:15

Для чего на самом деле нужны ручки над дверью в салоне авто: ответ удивит

Реклама
09:11

Тоня Паперная засветилась на красной дорожке в РФ - Ольга Сумская отреагировала

08:50

КНДР приняла стратегию "жесточайшего" противодействия США: Reuters раскрыло детали

08:46

Склад с Shahed в РФ взлетел на воздух: в ISW раскрыли детали мощного удара ВСУ

08:21

"Каникулы дома": Вера Брежнева вернулась в Украину и показала свой дом

07:37

Россияне прорвались в Торецке и Курахово: в DeepState раскрыли угрозы для ВСУ

06:42

Путин считает Трампа слабакоммнение

06:00

"4−5 песен": появление Аллы Пугачевой на Рублевке - россияне никогда не забудут

05:32

Где отличия между двумя снеговиками: на загадку дается всего 19 секунд

04:52

Какой сыр лучше всего подходит для пиццы: ответ удивит многих

03:33

Где спряталась мышь: лишь те, у кого острое зрение, решат головоломку

02:34

Гороскоп на завтра 30 декабря: Козерогам - счастливый день, Девам - карьерный рост

01:30

Шанс запрыгнуть в последний вагон: каким знакам зодиака повезет в конце года

28 декабря, суббота
23:55

РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ

23:00

Проверьте свои сверхспособности: найдите незапертый замок за 5 секунд

22:48

Уничтожили и поразили 15 судов: ГУР - о том, как дроны Magura "прализировали" флот РФ

22:21

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

22:20

Имеются механизмы, как заменить импорт электроэнергии из Словакии – Минэнерго

21:53

"В полиции ждут на допрос": Анна Седокова влипнула в беду - что случилось

21:42

Водители могут сэкономить до 2 л бензина: простой способ, как уменьшить расход топлива

21:21

В Тисе утонули двое мужчин - они заплатили за переправку в Румынию $7-10 тыс

Реклама
20:27

Помогающие ВСУ иностранцы смогут получить временный вид на жительство в Украине

20:05

"Что бы там Путин ни сказал": Зеленский дал поручение правительству на фоне шантажа Фицо

19:04

Почему на Новый год пьют именно шампанское: история напитка удивит многих

19:00

РФ перешла к новой тактике ракетных ударов по Украине: анализ разведки Британии

18:56

МИД об угрозах Фицо: Украина платит немалые деньги за электроэнергию из Словакии

18:51

Во многих областях объявили штормовое предупреждение: какой будет погода 29 декабря

17:57

Греция передаст Украине партию ракет малой дальности Sea Sparrow: что известно

17:44

Работник ТЦК кулаком разбил стекло в авто после наезда: детали инцидента на Киевщине

17:13

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

16:43

Путин извинился, но не за сбитый самолет: Зеленский позвонил президенту Алиеву

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять