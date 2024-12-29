Что на самом деле происходит в Торецке Донецкой области: в ISW раскрыли угрозы

Российская оккупационная армия продолжила атаки в центральной части Торецка.

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Что происходит на фронте / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго, 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы ISW:

Армия РФ продвинулась на фронте

Какова ситуация в Торецке

Украинские и российские войска недавно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, указывают на то, что украинские войска недавно отвоевали позиции в центральной и северной части города.

Дополнительные геолокационные кадры в отчете ISW, опубликованные 27 декабря, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Рудничной в западной части Торецка.

видео дня

"Российские войска продолжили атаки в центральной части Торецка в районе шахты "Центральная" и Центрального рынка, а также в северной части Торецка в районе стадиона "Авангард" и к западу от Торецка в районе Щербиновки 27 и 28 декабря", - говорится в отчете.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Сообщается, что на Торецком направлении действуют подразделения 9-й мотострелковой бригады и 80-го отдельного разведывательного батальона "Спарта" российской 51-й общевойсковой армии.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ вернули позиции на Донбассе. Украинские военные восстановили ранее утраченные позиции на Северском направлении к северу от Верхнекаменского. В то же время оккупационная армия РФ продвинулась возле Торецка, Большой Новоселки, а также на Покровском и Кураховском направлениях.

Штурм РФ у Курдюмовки превратился в горы сожженной техники. Украинским пограничникам удалось отбить штурм РФ. Бой состоялся возле Курдюмовки Донецкой области. В результате столкновения оккупанты потеряли семь единиц техники. Пограничники уничтожили три танка.

В DeepState раскрыли угрозы для ВСУ после того как россияне прорвались в Торецке и Курахово. На Кураховском направлении россияне продвинулись у населенного пункта Шевченко, Янтарного, Разлива, а также в Курахово. Также фиксируются успехи террористов возле Ровнополя и в Торецке.

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