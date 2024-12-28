Штурм РФ превратился в горы сожженной техники: где ВСУ провели успешный удар

Украинцам удалось остановить штурм оккупантов, погромив их военное снаряжение.

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ВСУ нанесли урон врагу в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео

Коротко:

Армия РФ штурмовала возле Курдюмишвки

Оккупанты потеряли много техники

Украинским пограничникам удалось отразить штурм РФ. Бой состоялся возле Курдюмовки Донецкой области. В результате столкновения оккупанты потеряли семь единиц техники.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

видео дня

"Пограничники из подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" остановили штурм оккупантов в районе села Курдюмовка в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как рассказали пограничники, уничтожено три танка. Речь идет о двух единицах Т-72, один из которых подорвался на заранее установленном дистанционном минировании.

"Еще четыре единицы боевых машин пехоты уничтожены благодаря успешной работе операторов тяжелых бомберов Vampire и FPV-дронов", - добавили в ГПСУ.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, военный обозреватель Давид Шарп считает, что есть 2 способа полной деоккупации территорий Украины. Первый фактор - резкое усиление украинской армии, второй - развал РФ или смена власти страны-агрессора.

В свою очередь экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что враг хочет перерезать важную для ВСУ трассу. Задачей армии РФ является захват украинских территорий в кратчайшие сроки, считает эксперт.

А вот в Покровске сейчас "затишье перед бурей", сообщают журналисты Forbes. За это время ВСУ планируют усилить оборону города с помощью новой механизированной бригады, оснащенной танками Leopard 2.

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Что за ведомство Государственная пограничная служба Украины? Государственная пограничная служба Украины - правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает охрану государственной границы Украины и исключительной экономической зоны Украины, сообщает портал "Википедия".

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