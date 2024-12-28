'Нужны серьезные изменения': есть 2 способа деоккупации территорий Украины - Шарп

Два фактора могут помочь полностью деоккупировать украинские территории.

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Есть 2 способа полной деоккупации территорий Украины/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

Кратко:

Есть 2 фактора, которые могут помочь полностью деоккупировать украинские территории

Для того, чтобы сработал первый фактор, в Украине должны произойти очень серьезные изменения

Выход украинских военных на границы 1991 года в ближайшей перспективе маловероятен. Но есть два фактора, которые могут повлиять на приближение такого сценария. Первый фактор - резкое усиление украинской армии, второй - развал РФ или смена власти страны-агрессора.

Такое мнение высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что для того, чтобы полностью деоккупировать украинские территории, в Украине должны произойти очень серьезные изменения.

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"Перспективы полного освобождения украинской территории - я имею в виду границу 1991 года и промежуточную линию до февраля 2022 года - сейчас в ближайшей перспективе с военной точки зрения нет. Для этого должны произойти очень серьезные изменения", - отметил он.

В частности, по его словам, должна резко усилиться украинская армия. Он отмечает, что усиление армии Украины может произойти по двум причинам.

"Первая - массированные поставки военной помощи Запада, в больших объемах и больших наименований, чем сейчас. Второе - правильное использование ресурсов и собственных возможностей уже украинским руководством и командованием. Здесь должна быть серьезная оптимизация и дополнения с обеих сторон. Но такого сценария, чтобы все это произошло, я сейчас не вижу", - спрогнозировал Шарп.

Другой фактор, который может помочь полностью деоккупировать украинские территории - это особые события в России.

"Какой вариант номер два? Если что-то особенное произойдет в России. Россия имеет определенные ресурсы для продолжения войны, определенный запас прочности. Поэтому чтобы что-то такое там случилось, должна произойти смена власти и, соответственно, или какой-то развал в России, или политическое решение новой власти. Мне трудно предположить, что Путин решится отдать то, что он захватил. Значит, это может сделать какая-то новая власть, если решит взять новый курс. Военным путем здесь и сейчас в ближайшее время освободить всю территорию - таких перспектив объективно пока нет. Можно освободить какую-то небольшую территорию. Но что будет в будущем, никто не знает. Чтобы это произошло, должны произойти те вещи, о которых я сказал", - отметил Шарп.

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Также ранее Главред сообщал, что ВСУ могут потерять все захваченные территории на Курщине до весны. Как отметили в Bloomberg, планы Украины на Курщине заключались не в том, чтобы удержать территории, а скорее в шоковом эффекте.

Напомним, в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ. К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, отметил Андрей Юсов.

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Кто такой Давид Шарп Давид Шарп – израильский военный обозреватель. Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентов и военным обозревателем. Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

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