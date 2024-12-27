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10 тысяч дронов до конца года: РФ наращивает производство беспилотников - CNN

Мария Николишин
27 декабря 2024, 19:45
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Россия планирует изготовить около 10 тысяч "Гербер" до конца 2024 года.
10 тысяч дронов до конца года: РФ наращивает производство беспилотников - CNN
Российские дроны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Российский завод увеличил производство ударных и разведывательных беспилотников
  • На территории завода были построены два дополнительных здания
  • Оборонная промышленность РФ сейчас превосходит по мощности все страны ЕС

Завод в экономической зоне "Алабуга" на юге Татарстана РФ значительно увеличил производство ударных и разведывательных беспилотников иранской разработки типа Shahed-136. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в 2023 году завод изготовил 2738 "Шахедов", а за первые девять месяцев 2024 года более чем вдвое увеличил это количество, выпустив 5760 дронов. Кроме того, в "Алабуге" было запущено серийное производство более дешевых дронов-приманок.

видео дня

Издание отмечает, что для ускорения производственных темпов Россия использует ряд китайских компонентов и низкоквалифицированную рабочую силу - российских подростков и африканских женщин.

Источники, которые говорили с CNN анонимно, сообщили, что завод также производит тысячи беспилотников-приманок "Гербера", предназначенных для истощения украинской обороны - настоящие "Шахеды" и приманки не отличаются на радарах.

Спутниковые снимки, проанализированные CNN и экспертами, показывают, что на территории завода были построены два дополнительных здания, а также усилена охрана. Это увеличило площадь производственной площадки на 55%.

Спутниковые снимки
Спутниковые снимки / фото: CNN

Аналитики предполагают, что страна-агрессор Россия планирует изготовить около 10 тысяч "Гербер" до конца 2024 года, что вдвое больше количества "Шахедов".

Кроме того, по оценкам, оборонная промышленность России сейчас превосходит по мощности все страны ЕС, выпуская оружие в четыре раза быстрее.

10 тысяч дронов до конца года: РФ наращивает производство беспилотников - CNN
Шахед / Инфографика: Главред

Российские дроны - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Северная Корея готовится развернуть дополнительные войска в России и предоставить Кремлю военную технику, в частности дроны-камикадзе.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что если не повлиять на производство и пусковые площадки, страна-агрессор Россия сможет запускать по Украине до 1500 дронов-камикадзе в месяц.

Аналитики Defense Express сообщали, что к концу 2024 года Россия могла добиться темпов производства дронов-камикадзе Shahed-136 на уровне 2000 единиц в месяц.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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новости России дроны CNN война России и Украины Дрон Shahed-136
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