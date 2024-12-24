2000 "шахедов" в месяц: РФ удвоила производство дронов - Defense Express

Причины резкого роста производства дронов пока остаются неизвестными.

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РФ производит по 2000 дронов Shahed в месяц / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

РФ наращивает темпы производства дронов

Оккупанты производит уже по 2000 "шахедов" в месяц

К концу 2024 года Россия могла добиться темпов производства дронов-камикадзе Shahed-136 на уровне 2000 единиц в месяц. Об этом пишут аналитики Defense Express со ссылкой на анализ серийных номеров сбитых вражеских беспилотников.

К примеру, на фото агентства Anadolu видны обломки дрона с номером Ы 11934, который был использован во время атаки на Харьков 21 декабря 2024 года. Если серийная нумерация шла без пропусков, значит Россия могла изготовить около 10 тысяч "шахедов" в 2024 году.

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Как выяснили аналитики, в феврале 2024 года номера дронов с индексом Ы превышали 2600.

По наблюдениям Defense Espress, первоначально оккупанты применяли дроны с индексом М, которые, вероятно, были собраны в Иране. В 2023 году появились модели с индексом К и КБ, которые уже производились в России, однако эта серия больше не встречается.

Авторы статьи отмечают, что российское производство "шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга" достигло высоких темпов. Средний показатель в 1000 единиц в месяц в течение года рос, и к концу октября был зафиксирован дрон с номером "Ы 7069". Если номер "Ы 11934" последовательный, это означает, что к концу года темпы производства выросли до 2000 единиц в месяц.

"Как именно враг смог удвоить объем производства, остается отдельным вопросом", - говорится в сообщении.

Дроны "Шахед" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, в декабре в РФ был уничтожен склад, на котором хранились детали для изготовления дронов типа Shahed-136. Общие убытки от разрушительного пожара составляют около 16 миллионов долларов, сообщили в ГУР.

По данным разведки, на складе находилось 65 фюзеляжей дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные камеры и другие важные компоненты для изготовления до 400 единиц Shahed-136. Все эти детали сгорели.

Напомним, в апреле в городе Елабуга в Татарстане также прогремели взрывы. Местные жители жаловались на атаку дронов. Тогда в ГУР заявили, что "разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России".

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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