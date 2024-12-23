Сокращение атак Шахедами в декабре: Британская разведка назвала причину 'затишья'

В период с сентября по ноябрь до 50-60% от общего количества запусков были "ложными".

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Удары по Украине шахедами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Россия сможет запускать по Украине до 1500 дронов в месяц

Месячное количество дронов неуклонно росло в течение 2024 года

Погода повлияла на операции РФ в декабре

Если не повлиять на производство и пусковые площадки, страна-агрессор Россия сможет запускать по Украине до 1500 дронов-камикадзе в месяц. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в сети Х.

Там отметили, что в ноябре 2024 года Россия запустила около 2300 дронов-камикадзе различных типов по Украине, снова превзойдя общее количество за предыдущий месяц.

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"Месячное количество дронов неуклонно росло в течение 2024 года, причем значительный рост - более 200 по сравнению с предыдущим месяцем - наблюдался с июля 2024 года", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, вероятно, что в период с сентября по ноябрь 2024 года до 50-60% от общего количества запусков были "ложными" дронами-камикадзе. Их цель - усложнить оборону путем насыщения или запутывания радиолокационной картины.

Кроме того, известно, что темпы роста с октября по ноябрь снизились по сравнению с предыдущими месяцами. Показатели запусков в декабре 2024 года показывают примерно 850 запусков.

"Однако вполне вероятно, что погода повлияла на операции в декабре, о чем свидетельствуют некоторые ночи со значительно большими волнами после периода низкой или нулевой активности", - отмечается в сообщении.

В Минобороны Британии добавили, что российские дроны-камикадзе обеспечивают покрытие целей по всей территории Украины, что позволяет России поддерживать давление, одновременно позволяя пополнять запасы ракет дальней авиации.

Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 20 декабря оккупанты совершили очередную воздушную атаку на Киев. Армия РФ применила БПЛА. В результате атаки российских дронов было зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы на территорию нежилой застройки.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что российские оккупанты атаковали Киев ракетами, в результате чего были повреждены посольства шести стран.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 15 декабря, армия страны-агрессора РФ атаковала Украину зенитной управляемой ракетой С-300 и 108 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Курск, Орел, Брянск, Миллерово (РФ).

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Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

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