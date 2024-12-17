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Украина может полностью закрыть небо от атак РФ: Зеленский объяснил, что нужно

Анна Косик
17 декабря 2024, 14:55
339
Надежная защита Украины и ее населения от вражеских ракет и дронов напрямую зависит от Европы и США.
Зеленский, ПВО
Системы противовоздушной обороны могут защитить мирное население и энергетику Украины / Коллаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

  • Враг продолжает воздушный террор Украины
  • Украина ждет усиления ПВО
  • 12-15 систем ПВО могли бы полностью защитить небо

Страна-агрессор Россия не перестает наносить масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому нашему государству необходима надежная гарантия защиты от такого воздушного террора.

Об этом во время обращения к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для этого нужно реализовать все договоренности о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны.

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"Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено. И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что США и Европа могут реализовать такие потребности Украины и все зависит только от политической воли каждой страны.

Усиление ПВО Украины - что известно

Напомним, Главред писал, что по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО удалось идентифицировать ряд систем, ракет и других составляющих средств ПВО, которые могут быть переданы Украине.

Накануне, 13 декабря, после массированной атаки страны-агрессора России по Украине, министр иностранных дел Андрей Сибига повторно призвал союзников срочно передать Украине системы противовоздушной обороны.

Ранее также премьер Денис Шмыгаль сообщил, что до конца 2024 года Украина получит от Германии еще одну зенитно-ракетную систему IRIS-T и дополнительные пусковые установки для ЗРК Patriot.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

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Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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