Усиление ПВО: Украина получит еще одну систему IRIS-T и пусковые для Patriot

Германия предоставила Украине помощи на 37 млрд евро, что является наибольшим показателем среди всех европейских государств.

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Германия срочно предоставит Украине еще одну систему IRIS-T / Коллаж: Главред, фото: pixabay, defenceredefined.com.cy

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Олаф Шольц подтвердил передачу системы ПВО

Денис Шмыгаль поблагодарил правительство ФРГ

До конца 2024 года Украина получит от Германии еще одну зенитно-ракетную систему IRIS-T и дополнительные пусковые установки для ЗРК Patriot. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который сейчас находится в Германии.

По словам украинского премьера, намерение передать Украине дополнительные системы ПВО подтвердил во время VII Украинско-немецкого экономического форума в Берлине канцлер Олаф Шольц. Это будет уже шестая система IRIS-T, которую получат Силы обороны.

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В целом же, по подсчетам Шмыгаля, Германия предоставила Украине помощи на 37 млрд евро, что является наибольшим показателем среди всех европейских государств.

"Спасибо за вклад в усиление безопасности нашего государства, это поможет сохранить много человеческих жизней. Безопасность – это весомый фактор для стабильной работы бизнеса и привлечения инвестиций", – отметил украинский премьер.

Он также отметил, что уже предоставлено 53 инвестиционных гарантий для немецких проектов в Украине на общую сумму почти 382 млн евро.

"Искренне спасибо бизнес-сообществу Германии за веру в Украину. После полномасштабного вторжения ни одна немецкая компания не покинула украинский рынок. Более того, многие немецкие фирмы продолжают инвестировать в Украину", – подчеркнул премьер-министр.

Помощь ФРГ Украине: что известно

Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.

Именно новая немецкая власть, которая может быть избрана на досрочных выборах в Бундестаг, может иметь достаточно смелости, чтобы поставить Украине ракеты TAURUS. Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Гетьман.

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