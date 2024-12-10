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Ракеты Taurus для Украины: конкурент Шольца сделал заявление и назвал условие

Андрей Ганчук
10 декабря 2024, 15:28
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Украинские военные способны научиться управлять ракетами Taurus примерно за 4 месяца, считает Фридрих Мерц.
Мерц, Taurus
Мерц готов будет передать Украине Taurus, но с условием / Коллаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, Taurus System

Главное из заявления Мерца:

  • Германия может передать Украине Taurus
  • Передачу Taurus Украине должны поддержать союзники

Лидер оппозиционного блока ХДС/ХСС Германии Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, был бы готов поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, но только после консультация с Соединенными Штатами.

Как сообщает n-tv, такое решение должно приниматься не единолично, а лишь в рамках тесной координации с Штатами и союзниками в Европе.

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По словам политика, обучение украинских военных работе с Taurus может занять не менее четырех месяцев. А уже спустя некоторое время к власти к США придет новый президент Дональд Трамп.

"И поэтому я выступаю за то, чтобы ответить на эти вопросы вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", - добавил Мерц.

Впрочем, Фридрих Мерц подчеркнул, что он сомневается способности применения ракет Taurus кардинально изменить ситуацию на поле боя.

Ракета Taurus
Кратко о ракетах Taurus / Инфографика: Главред

Поставки Украине ракет Taurus – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине Taurus. По его словам, это продиктовано позицией немецкого население, которое выступает против такого решения.

Ранее Шольц говорил о "давлении" на него из-за ситуации с Taurus для Украины. Он также заявлял, что не даст согласия на предоставление ракет, которые способны долетать до Москвы.

Берлин может изменить позицию по Taurus после смены правительства, считает ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Как полагает аналитики, немцы согласны на передачу этих ракет Украине, а соответствующее решение может быть принято в конце зимы уже новым Кабмином ФРГ.

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Кто такой Фридрих Мерц

Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

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