НАТО может усилить ПВО Украины: в МИД раскрыли, как "нашли" новые системы

Основное:
- В НАТО "нашли" системы ПВО, которые могут передать Украине
- Украина срочно нуждается в поставках 20 систем
По итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО удалось идентифицировать ряд систем, ракет и других составляющих средств ПВО, которые могут быть переданы Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
"Могу сказать, что по итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которые могут быть переданы Украине в краткие сроки. Сейчас идет активная работа с партнерами по воплощению этих шагов", - цитирует его РБК-Украина.
Как подчеркнул представитель украинского внешнеполитического ведомства, идет работа над поставками этих систем в Украину.
Он рассказал, что на встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире Альянса был ряд ключевых тем. В первую очередь обсуждалась военная поддержка, особенно усиление украинского "воздушного щита".
Как напомнил Тихий, Украина срочно нуждается в поставках 20 систем типа HAWK, NASAMS и IRIS-T, чтобы защитить критические объекты энергетической инфраструктуры. Такое усиление нужно желательно до конца года.
Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о нехватке средств ПВО. Глава государства отметил, что Украина ищет способы защитить от российских атак еще 20 специальных объектов, поскольку из-за плотных ракетных ударов для необходимой защиты не хватает систем противовоздушной обороны.
Как ранее сообщал Главред, ФРГ усилит ПВО Украины. Немецкая поддержка Украины будет продолжаться, пообещал Кристиан Фройдинг.
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Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
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