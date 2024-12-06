НАТО может усилить ПВО Украины: в МИД раскрыли, как "нашли" новые системы

На встрече глав МИД стран НАТО обсуждалось усиление украинского "воздушного щита", рассказал Георгий Тихий.

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ВСУ могут передать новые системы ПВО / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

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В НАТО "нашли" системы ПВО, которые могут передать Украине

Украина срочно нуждается в поставках 20 систем

По итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО удалось идентифицировать ряд систем, ракет и других составляющих средств ПВО, которые могут быть переданы Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"Могу сказать, что по итогам переговоров министров в штаб-квартире НАТО удалось идентифицировать ряд таких систем, ракет и другого оборудования, которые могут быть переданы Украине в краткие сроки. Сейчас идет активная работа с партнерами по воплощению этих шагов", - цитирует его РБК-Украина.

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Как подчеркнул представитель украинского внешнеполитического ведомства, идет работа над поставками этих систем в Украину.

Он рассказал, что на встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире Альянса был ряд ключевых тем. В первую очередь обсуждалась военная поддержка, особенно усиление украинского "воздушного щита".

Как напомнил Тихий, Украина срочно нуждается в поставках 20 систем типа HAWK, NASAMS и IRIS-T, чтобы защитить критические объекты энергетической инфраструктуры. Такое усиление нужно желательно до конца года.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о нехватке средств ПВО. Глава государства отметил, что Украина ищет способы защитить от российских атак еще 20 специальных объектов, поскольку из-за плотных ракетных ударов для необходимой защиты не хватает систем противовоздушной обороны.

Как ранее сообщал Главред, ФРГ усилит ПВО Украины. Немецкая поддержка Украины будет продолжаться, пообещал Кристиан Фройдинг.

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