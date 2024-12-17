"Должен быть остановлен": Зеленский назвал одну из самых больших угроз для Украины

Владимир Зеленский заявил, что затонувшим танкерам в Керченском проливе было почти по 50 лет.

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Зеленский назвал одну из самых больших угроз для Украины / коллаж: Главред, фото: Die Welt, president.gov.ua

Основные тезисы Зеленского:

Путин использует танкеры для финансирования войны

Теневой флот РФ - источник возможной экологической катастрофы

Теневой флот танкеров, используемый РФ для обхода санкций, является одной из самых больших угроз. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force, пишет Интерфакс-Украина.

"Путин использует эти танкеры для финансирования своей войны, и большинство этих судов старые, плохо обслуживаются и функционируют без присмотра. Недавно вблизи Керченского пролива затонули два нефтяных танкера. Этим судам было около 50 лет. Они вообще не должны были эксплуатироваться, особенно в этой части акватории и в этот сезон. Сейчас наше море сталкивается с очередной экологической катастрофой, вызванной Россией", - указал Зеленский. видео дня

Он подчеркнул, что в других морских зонах функционируют гораздо более крупные и более опасные российские танкеры.

"Этот флот должен быть остановлен. Это не только перестанет финансировать войну России, но и защитит природу. Я призываю вас принять еще более решительные меры для того, чтобы теневой танкерный флот и другие российские суда, в частности перевозящие оружие, больше не могли функционировать в европейских водах", - призвал президент.

Катастрофа с танкерами РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 15 декабря в Керченском проливе недалеко от берега захваченного РФ Крыма тонуло российское судно "Волгонефть-212", судно перевозило 4,3 т мазута, на борту 13 человек экипажа.

Позже стало известно, что вслед за танкером "Волгонефть-212" начал тонуть еще один - "Волгонефть-239". У него сломался на две части корпус после удара волны. Он также перевозил более четырех тонн мазута. На его борту 14 человек.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко отметил, что российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые попали в аварию вблизи Керченского пролива, были судами речного класса, что делало их непригодными для эксплуатации в открытом море, особенно во время шторма.

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Черноморский флот России Краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная в Черном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа. Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск. В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров. По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в односторонней повестке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

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