Военные КНДР странно реагируют на украинские дроны: в ЦПД объяснили причину

На Курщине эвакуация тел погибших солдат Северной Кореи налажена лучше, чем эвакуация погибших или раненых россиян.

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В ЦПД рассказали о ситуации на Курщине / Коллаж: Главред, фото 31 отдельная механизированная бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Россияне пытаются скрыть потери солдат КНДР на поле боя

Армия РФ плохо проинформировала северокорейских военных об использовании беспилотников на фронте

Страна-агрессор Россия пытается оперативно вывозить с поля боя тела погибших северокорейских солдат, которых отправили на войну против Украины. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, эвакуация тел погибших солдат Северной Кореи налажена лучше, чем эвакуация погибших или раненых россиян.

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"Желание скрыть неудачи КНДРовцев играет свою роль", - подчеркнул Коваленко.

Кроме того, руководитель ЦПД заметил, что в Курской области России военнослужащие КНДР демонстрируют "довольно необычную" реакцию на дроны.

"У погибших КНДРовцев перед ударами дронов не было визуального понимания опасности от БПЛА, что может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте", - подчеркнул Коваленко.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Forbes, командование армии РФ впервые бросило в бой солдат корпуса КНДР в Курской области. Согласно данным издания, корпус КНДР, который состоял ориентировочно из 12 тыс. человек, мог потерять в боях под Плеховым 4% состава. Вероятно, речь идет о 480 человек. Сколько было ранено, а сколько - ликвидировано, не уточняется.

Недавно генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что РФ может привлечь солдат КНДР к боевым действиям на востоке Украины, однако пока российский диктатор еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

При этом представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил, что решение страны-агрессора России и Северной Кореи привлекать военных КНДР для участия в боевых действиях непосредственно на территории Украины будет расцениваться Штатами, как усиление эскалации. Он также добавил, что северокорейские военные сейчас являются законными целями ВСУ на Курщине и, соответственно, в случае эскалации будут законными целями на территории Украины.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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