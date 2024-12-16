Армия РФ и КНДР готовят новые атаки против ВСУ: Зеленский заявил о потерях

Главное из доклада:
- Что происходит в районах Курской операции
- Есть много деталей и по уничтожению армии КНДР
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.
Зеленский отметил, что наиболее тяжелая ситуация в Донецкой области, поэтому наибольшее внимание уделено направлениям именно там, а также по ситуации в районах Курской операции. Главком доложил об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии - есть много деталей и по уничтожению этих сил.
"По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы. К сожалению, приходится обороняться еще и от них", - добавил Зеленский.
"Хотя ни одной причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина - это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну. Будем и в дальнейшем защищать наши позиции", - добавил президент.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР. Россия фактически втянула еще одно государство в войну, и "если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили". Зеленский отметил, что Путин своими действиями расширяет и продолжает войну.
ВСУ накрыли FPV-дронами солдат КНДР на Курщине. Северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины.
В Пентагоне прокомментировали ситуацию с солдатами КНДР. Представительница оборонного ведомства США сообщила, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.
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