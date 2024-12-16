Армия РФ и КНДР готовят новые атаки против ВСУ: Зеленский заявил о потерях

Силы обороны Украины и разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений.

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Зеленский заслушал доклад Сырского / коллаж: Главред, фото: militaryarms.ru, ОПУ

Главное из доклада:

Что происходит в районах Курской операции

Есть много деталей и по уничтожению армии КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Зеленский отметил, что наиболее тяжелая ситуация в Донецкой области, поэтому наибольшее внимание уделено направлениям именно там, а также по ситуации в районах Курской операции. Главком доложил об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии - есть много деталей и по уничтожению этих сил.

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"По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейцев. Силы обороны Украины и наша разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены еще и корейцы. К сожалению, приходится обороняться еще и от них", - добавил Зеленский.

"Хотя ни одной причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина - это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну. Будем и в дальнейшем защищать наши позиции", - добавил президент.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР. Россия фактически втянула еще одно государство в войну, и "если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили". Зеленский отметил, что Путин своими действиями расширяет и продолжает войну.

ВСУ накрыли FPV-дронами солдат КНДР на Курщине. Северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины.

В Пентагоне прокомментировали ситуацию с солдатами КНДР. Представительница оборонного ведомства США сообщила, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.

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