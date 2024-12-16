ВСУ отбили позиции возле Песчаного: что на самом деле происходит под Покровском

Военный сообщил, что в самом Покровске нет российских ДРГ, а бои в окрестностях города пока не ведутся.

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Какая ситуация на фронте Донетчины / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы Волошина:

Бойцы ВСУ отбросили российских оккупантов вблизи Песчаного

Армия РФ пытается обойти город с флангов

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что украинским войскам удалось отбросить российских оккупантов в районе села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ДРГ нет.

Спикер также сообщил, что украинская армия дала отпор врагу неподалеку от Покровска.

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"Нашим Силам обороны удалось отбросить российские силы вблизи Песчаного, недалеко от Покровска. Поселок находится рядом с поселком Шевченко. Силы обороны дали отпор врагу", - заявил Волошин в эфире телемарафона.

Он сообщил, что российские захватчики откатились к посадкам, где сейчас продолжаются боевые действия.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Спикер группировки "Хортица" также отметил, что в самом Покровске нет российских ДРГ, и бои в окрестностях города не ведутся.

По словам Волошина, российская армия старается избегать лобовых атак и обходить город с флангов.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стали известны ежедневные потери на Покровском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский акцентировал на том, что Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных. Командование просчитывает и готовится ко всем возможным вариантам.

Россияне вошли в важный населенный пункт перед Покровском. Обстановка на участке Шевченко - Новотроицкое очень тяжелая. Враг бросает в штурм много пехоты группами по 5-15 оккупантов. Россияне продвигаются оврагами, балками вдоль железной дороги и проходят по труднопроходимым местам.

Стало известно, что придумал Сырский на Покровском направлении. Главнокомандующий Вооруженных сил оценил боевую ситуацию и дал соответствующие распоряжения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов на фронте.

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