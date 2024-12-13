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Украина превосходят РФ в артиллерии в 3 раза: ВСУ удивили заявлением

Ангелина Подвысоцкая
13 декабря 2024, 17:43
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В начале полномасштабного вторжения соотношение сил в артиллерии составляло 5:1 в пользу врага.
ВСУ, фронт
ВСУ превосходят РФ в артиллерии в 3 раза / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины на некоторых направлениях превосходят российские в артиллерии в 3 раза. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения РФ превосходила Украину в артиллерии в 5 раз.

"В начале боевых действий соотношение с врагом было 5:1 в пользу РФ. Теперь же на некоторых направлениях преимущество в использовании артснарядов и артиллерии на нашей стороне и составляет 1,5:1 или даже 3:1", - сказал Волошин.

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Разница между ВСУ и российским оккупантами заключается в том, что россияне используют артиллерию во большим квадратам. В то же время Силы обороны бьют артиллерией по целям. Таким образом враг теряет преимущество, однако имеет возможность компенсировать это авиацией.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, украинские пограничники отбили попытку захода ДРГ россиян в Харьковской области, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он отметил, что активность диверсантов снизилась, но угроза остается, в частности на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине.

Также российские войска активизировали наступление на Херсонском направлении и пытаются захватить острова на Днепре. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, существует вероятность, что противник попытается форсировать реку, но маловероятно, что это ему удастся, поскольку украинские силы имеют преимущество благодаря географии и контролируют правый берег с помощью артиллерии и дронов.

Как сообщал Главред, аналитики DeepState 12 декабря предупредили об угрозе окружения украинских сил вблизи Успеновки. Однако 13 декабря оперативно-стратегическая группировка "Хортица" опровергла эту информацию.

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Кто такой Назар Волошин?

Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", созданной во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году и отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения. Ранее работал в Организации Объединенных Наций.

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