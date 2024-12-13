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Оброна не будет долгой: ВСУ могут выйти из Покровска

Анна Ярославская
13 декабря 2024, 09:56
198
Зайдет ли оккупационная армия РФ в Покровск, пока сложно прогнозировать.
Покровск, военные рф
Захватят ли оккупанты Покровск? / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, deepstatemap

Кратко:

  • Зайдут ли оккупанты в Покровск - пока неизвестно
  • Оборона города вряд ли продлится долго

Если армия РФ зайдет в Покровск Донецкой области, то Силам обороны Украины вероятно придется покинуть город. Оборона вряд ли продлится долго. Такое мнение озвучил командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша "Лютый".

По его словам, сложно сказать, сколько времени может понадобиться врагу, чтобы подойти к Покровску вплотную.

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"Не знаю, какое время им потребуется, чтобы зайти в Покровск. Но когда заходят в населенный пункт, то происходит хаос... Будет гораздо сложнее воевать в населенном пункте... Будут проблемы постоянные с логистикой, потому что в застройке очень тяжело контролировать передвижение вражеских сил", — сказал "Лютый" в интервью Радио Свобода.

Поскольку оккупанты сейчас активно используют дроны, то во избежание больших потерь защитникам Украины придется отходить.

"Не думаю, что это (оборона города) долго продлится", — считает военный.

"Продвинутся ли россияне в Покровск, зайдут ли и будут ли дальше продвигаться — я этого не знаю", —добавил он.

Покровск Инфографика
Покровск - что известно о городе / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Российские оккупационные войска продолжают наступление к югу от Покровска, в частности - в районах населенных пунктов Новый Труд и Даченское Донецкой области. Такие маневры позволят оккупантам выйти на позиции примерно в шести километрах от Покровска. Ситуация на Покровском направлении является критической. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 11 декабря.

12 декабря командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что россияне были замечены в окрестностях Покровска.

Комбат "Волков да Винчи" Сергей Филимонов сказал, что российские оккупанты могут в любой момент начать боевые действия, чтобы растянуть силы украинской обороны, но штурм Покровска сразу не начнется. Перед попыткой войти в населенный пункт россияне обычно обрезают логистические маршруты и пытаются обойти город с двух сторон.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных. Командование просчитывает и готовится ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага.

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