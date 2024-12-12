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"Начинают заходить в город": боец ВСУ рассказал, когда начнутся бои за Покровск

Юрий Берендий
12 декабря 2024, 20:44обновлено 12 декабря, 21:14
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Россияне начнут уличные бои за Покровск только после того, как смогут нарушить логистику Сил обороны и взять город в полуокружение, указывает военный.
'Начинают заходить в город': боец ВСУ рассказал, когда начнутся бои за Покровск
Боец ВСУ рассказал, когда начнутся бои за Покровск / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

  • Российские оккупанты не будут наступать на Покровск "в лоб"
  • Враг попытается взять город в полуокружение, чтобы нарушить логистику украинских военных

Российские оккупанты могут в любой момент начать боевые действия, чтобы растянуть силы украинской обороны, но штурм Покровска сразу не начнется.

Как сообщил комбат "Волков да Винчи" Сергей Филимонов в комментарии для TSN.ua, перед попыткой войти в населенный пункт россияне обычно обрезают логистические маршруты и пытаются обойти город с двух сторон.

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"После того, как логистика в город становится невозможной, начинают заходить внутрь. С Покровском будет та же история. Враг будет пытаться обрезать трассу из Покровска на Днепр и, когда город будет в полуокружении или в окружении, когда там нельзя будет осуществлять нормальную логистику, будет пытаться пробиться внутрь - в лоб он не пойдет", - сказал Филимонов.

Он подчеркнул, что боевые действия, направленные на растягивание сил украинской обороны, могут начаться в любой момент.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Бои на Покровском направлении - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска продолжают наступление на Покровск, неся значительные потери. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подчеркнув, что Покровское направление остается одним из самых тяжелых в течение нескольких месяцев. Командование ВСУ внимательно анализирует действия врага и готовится ко всем возможным сценариям развития ситуации.

Способность российской армии проникнуть в Покровск пока остается под вопросом. Командир роты 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша с позывным "Лютый" заявил, что ситуация остается напряженной.

Оккупанты также сосредотачивают усилия на давлении вблизи населенного пункта Шевченко и продолжают продвигаться в направлении Покровска. По данным DeepState, они достигли определенного продвижения между поселком Шевченко и населенным пунктом Возрождение (Новый Труд).

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Кто такой Сергей Филимонов?

Сергей Филимонов - украинский военный и общественный деятель, ветеран "Азова", лидер неформального молодежного движения "Гонор", бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса Азов" и киевской ячейки партии "Национальный корпус", организатор и участник активистских инициатив против застройки, в поддержку политических заключенных и жертв политических преступлений. Сыграл главную роль в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". С 2022 года - командир роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

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