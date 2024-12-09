Оккупанты увеличили зону контроля и подбираются к важному городу - DeepState

Войска РФ подошли вплотную к Новотроицкому.

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Наступление РФ на Покровск / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, DeepState

Ключевые тезисы:

Оккупанты давят на населенный пункт Шевченко

Продолжается накопление пехоты противника

Основная задача для оккупантов - город Покровск

Армия страны-агрессора России продолжает давить на населенный пункт Шевченко и подбираться к Покровску Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.

Известно, что россияне имели продвижение между поселком Шевченко и населенным пунктом Возрождение (Новый Труд).

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Также отмечается, что противник увеличил зону контроля на южных окраинах села Шевченко.

"Продолжается накопление пехоты противника в данном районе, соответственно, они пытаются полностью оккупировать данное село, которое было тактической задачей в продвижении на Покровск", - говорится в сообщении.

Аналитики проекта добавили, что оккупационные войска РФ давят и на Новотроицкое. В частности, россияне подошли к нему вплотную с восточной стороны.

По их словам, пока трудно спрогнозировать, каким будет дальнейшее движение захватчиков. Основная задача для оккупантов - город Покровск, и "тактические решения его взятия проявляются снова через логистику".

"Скорее всего, противник, как и на других участках фронта, будет пытаться взять, как минимум, под огневой контроль логистические пути в Покровск и таким образом пробовать завладеть городом", - подчеркнули в DeepState.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что российское военное командование стремится вытеснить украинские силы из Курской области до 20 января - дня инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Однако это очередной дедлайн, который россияне устанавливают для себя.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что российские оккупанты не отказываются от своих захватнических планов. На Запорожском направлении противник проводит ротационные мероприятия личного состава.

Кроме того, представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрей Полухин заявил, что в Часовом Яру Донецкой области украинские защитники освободили один из кварталов города от российских оккупантов. Однако, общая ситуация в городе остается сложной.

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