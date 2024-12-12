РФ готовит новый удар 'Орешником': эксперт назвал вероятную дату атаки по Украине

Российские оккупанты не будут анонсировать, когда именно могут нанести удар "Орешником".

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Когда РФ может атаковать Украину "Орешником" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

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РФ может атаковать Украину ракетой "Орешник"

В стране-агрессоре заявили о закрытии воздушного пространства в районе российского полигона Капустин Яр

Украинцам следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги

Россия может во второй раз применить ракету "Орешник", хотя окончательной даты еще нет. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом предположил, в какие дни враг может атаковать Украину.

Он напомнил, когда РФ впервые ударила "Орешником" по Украине - 21 ноября, накануне посольства объявили о прекращении своей работы. Однако на этот раз посольство США не закрывалось, только 8 декабря предупредило сотрудников и американских граждан об угрозе со стороны РФ.

видео дня

Ступак рассказал, что 20 ноября в системе сообщений для пилотов появилась информация о временном закрытии воздушного пространства в районе российского полигона Капустин Яр. Уже на следующий день оттуда был нанесен удар по Днепру ракетой "Орешник".

"Сейчас в этой системе есть два сообщения для пилотов и диспетчеров - о закрытии воздушного пространства в период с 11 по 13 декабря во временной промежуток с 10:00 до 14:00 в каждый из этих дней. А также в период с 16 по 21 декабря с 10:00 до 14:00 часов", - предположил Иван Ступак.

Ракетный комплекс / Инфографика: Главред

Он отметил, что украинцам нужно обратить внимание на эти дни в декабре особенно в указанный временной период.

Также Ступак добавил, что российские оккупанты не будут анонсировать, когда именно могут нанести удар "Орешником".

Угроза удара "Орешником" по Украине - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на заместителя спикера Пентагона Сабрину Сингх, Россия готовится осуществить запуск очередной экспериментальной ракеты средней дальности "Орешник" по территории Украины, и это может произойти в ближайшие дни. По ее словам, президент РФ Владимир Путин публично подтвердил планы на новый запуск ракеты "Орешник".

В то же время бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что Россия может иметь до 10 баллистических ракет средней дальности "Орешник", причем это только исследовательские образцы. Сколько враг на самом деле их использует - неизвестно.

Эксперт Валерий Чалый недавно информировал, что РФ может нанести демонстрационный удар стратегическим оружием по западным областям Украины или попытаться атаковать Киев между 10 и 19 декабря.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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