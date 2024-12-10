"Готовы вступить в бой": в Пентагоне прокомментировали ситуацию с солдатами КНДР

Американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.

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Появление военных КНДР на Курщине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Солдаты КНДР находятся в боевой готовности

Северокорейские войска не участвовали в боевых действиях против Украины

Северокорейские военные пока остаются на территории Курской области России и до сих пор не принимали непосредственного участия в боевых действиях против Украины. Об этом рассказала заместитель спикера минобороны США Сабрина Сингх, передает Укринформ.

Пресс-секретарь подчеркнула, что солдаты КНДР находятся в боевой готовности.

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"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области",- отметила представитель оборонного ведомства США.

Также представитель оборонного ведомства США проинформировала, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.

"Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию", - отметила Сингх.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

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Напомним, ранее Зеленский предупреждал, что количество военных КНДР, размещенных на территории страны-агрессора РФ, достигло 11 тысяч. В дальнейшем оно может вырасти до 100 тысяч военных.

Как писал Главред, стало известно, что российские войска активно используют вооружение, предоставленное Северной Кореей. Враг уже запустил около 60 северокорейских ракет KN-23 во время атак по Украине.

Недавно верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Северная Корея предоставила стране-агрессору России больше военной помощи, чем Европа - украинцам. Он призвал ЕС усилить военную помощь Украине.

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