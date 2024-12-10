"Готовы вступить в бой": в Пентагоне прокомментировали ситуацию с солдатами КНДР

Коротко:
- Солдаты КНДР находятся в боевой готовности
- Северокорейские войска не участвовали в боевых действиях против Украины
Северокорейские военные пока остаются на территории Курской области России и до сих пор не принимали непосредственного участия в боевых действиях против Украины. Об этом рассказала заместитель спикера минобороны США Сабрина Сингх, передает Укринформ.
Пресс-секретарь подчеркнула, что солдаты КНДР находятся в боевой готовности.
"Войска КНДР до сих пор находятся в Курской области",- отметила представитель оборонного ведомства США.
Также представитель оборонного ведомства США проинформировала, что американская сторона пока не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.
"Мы знаем, что они готовы вступить в бой и продолжаем мониторить ситуацию", - отметила Сингх.
Помощь КНДР России - последние новости
Напомним, ранее Зеленский предупреждал, что количество военных КНДР, размещенных на территории страны-агрессора РФ, достигло 11 тысяч. В дальнейшем оно может вырасти до 100 тысяч военных.
Как писал Главред, стало известно, что российские войска активно используют вооружение, предоставленное Северной Кореей. Враг уже запустил около 60 северокорейских ракет KN-23 во время атак по Украине.
Недавно верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Северная Корея предоставила стране-агрессору России больше военной помощи, чем Европа - украинцам. Он призвал ЕС усилить военную помощь Украине.
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Что такое Пентагон?
Пентагон - это здание Министерства обороны США в форме пятиугольника. Расположено в штате Вирджиния вблизи Вашингтона. Также Пентагоном называют само Министерство обороны США. Самое большое офисное здание в мире. В Пентагоне Министерство обороны США принимает важнейшие военные решения, пишет Википедия.
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