'Войска КНДР заходят на позиции': ВСУ очертили ситуацию на Курском направлении

Украинская операция в Курской области РФ продолжается.

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Самым активным направлением остается Зеленый Шлях / Колаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Активность оккупантов на Курском направлении снизилась

Вражеские войска проводят перегруппировку

На Курском направлении враг в определенной степени снизил свою активность. Об этом сообщил младший сержант, командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) "Айдар" Станислав Бунятов.

По его словам, определенное "затишье" можно связать с перегруппировкой войск.

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"Несколько батальонов 155 обрмп вывели на полное укомплектование, подобная ситуация и в других подразделениях", - написал военнослужащий.

Станислав Бунятов добавляет, что войска КНДР постепенно заходят на позиции.

"Уже видел кадры унижения их скоплений, о обученности данных подразделений пока речи нет. Наши подразделения также несут регулярные санитарные потери, в основном от огневых средств противника.", - подчеркнул младший сержант.

Он добавляет, что самым активным направлением остается Зеленый Путь, ведь пехота врага ежедневно пытается штурмовать украинские позиции.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Участие КНДР в войне против Украины - последние новости

Как ранее писал Главред, страна-агрессор перебросила в районы вблизи Украины более 7 тысяч северокорейских солдат. В ГУР отметили, что северокорейские войска перемещали с помощью по меньшей мере 28 военно-транспортных бортов Воздушно-космических сил РФ.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина владеет информацией обо всех площадках, где Россия накапливает солдат из Северной Кореи. ВСУ могли бы нанести превентивный удар, однако вместо разрешения на необходимую дальнобойность, партнеры наблюдают.

При этом командир Центра разведки Минобороны Эстонии полковник Антс Кивисельг считает, что участие северокорейских военных в войне против Украины, вероятно, не окажет значительного влияния на ситуацию на фронте. Солдаты КНДР понесут большие потери на войне, чем российские войска.

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