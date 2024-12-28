Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Потери около 785 тысяч военных: Сырский вышел с важным заявлением об армии РФ

Анна Косик
28 декабря 2024, 12:16
119
В этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.
Сырский, армия РФ
ВСУ истощают потенциал врага в Украине / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, t.me/osirskiy

Что сообщил Сырский:

  • Украина удерживает контроль над важными участками фронта
  • Враг понес крупнейшие с начала полномасштабного вторжения потери
  • ВСУ уничтожили и поразили в 3,7 раза больше вражеских целей в 2024 году

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, как изменилась ситуация в армии и на фронте в течение 2024 года. В частности в заметке в Telegram он отметил, что борьба за независимость Украины продолжается.

ВСУ сдерживают численно превосходящего противника и сохраняют контроль над стратегически важными участками, удерживают контроль над западной частью Черного моря и сокращают военный и промышленный потенциал страны-агрессора России.

видео дня

"Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину", - рассказал он.

В то же время, по подсчетам Сырского, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 785 тысяч военнослужащих.

Также главнокомандующий отдельно рассказал о наращивании Сил беспилотных систем в украинской армии. Поставки этого типа вооружения за последний год увеличились в 19 раз, а количество пораженных и уничтоженных целей врага выросло в 3,7 раза.

Потери армии РФ в войне против Украины - что известно

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что с февраля 2022 года страна-агрессор РФ потеряла 700 тысяч человек и "потратила" более двухсот миллиардов долларов на войну.

Как писал Главред, российскими источниками было установлено более 78 тысяч имен российских оккупантов, которые погибли с 24 февраля 2022 года. При этом, самый высокий прирост потерь во вражеской армии фиксируется именно за последнее время.

Накануне руководитель штаба обороны Великобритании Тони Радакин сообщил, что октябрь 2024 года стал самым кровавым месяцем для России с начала полномасштабного вторжения. В этом месяце российские войска имели в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно.

Больше новостей:

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российские войска Александр Сырский Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Потери около 785 тысяч военных: Сырский вышел с важным заявлением об армии РФ

Потери около 785 тысяч военных: Сырский вышел с важным заявлением об армии РФ

12:16Украина
РФ попробует захватить больше территорий: есть 2 способа, как ее остановить - Шарп

РФ попробует захватить больше территорий: есть 2 способа, как ее остановить - Шарп

11:40Украина
Аналог железного купола: экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине защиту

Аналог железного купола: экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине защиту

11:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Конечно пойдут": военный назвал условие штурма РФ Днепропетровской области

"Конечно пойдут": военный назвал условие штурма РФ Днепропетровской области

"Пришла к ним пообщаться": Клара Новикова впервые высказалась о войне в Украине

"Пришла к ним пообщаться": Клара Новикова впервые высказалась о войне в Украине

Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

Синоптики назвали дату похолодания: где объявили штормовое предупреждение

Чем отличаются 2 девушки: только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд

Чем отличаются 2 девушки: только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд

Какой чай укрепляет иммунитет: названо 5 самых полезных напитков

Какой чай укрепляет иммунитет: названо 5 самых полезных напитков

Последние новости

12:34

Гороскоп для Близнецов на год: какие подарки Вселенной принесет 2025-й

12:16

Потери около 785 тысяч военных: Сырский вышел с важным заявлением об армии РФ

12:10

От сигарет до волос: что категорически нельзя смывать в унитаз - полный список

11:44

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Козлам - обиды, Обезьянам - плохие времена

11:41

Антикоррупционеру Леменову избрана мера пресечения по делу об уклонении от армии – постановление суда

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
11:40

РФ попробует захватить больше территорий: есть 2 способа, как ее остановить - Шарп

11:26

Аналог железного купола: экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине защиту

10:50

Куда переставить спичку, чтобы пример стал правильным: на загадку дается 9 секунд

10:39

Гороскоп для Львов на 2025 год: откроются границы и придет любовьВидео

Реклама
10:37

Собака делает больше: жена Цекало заговорила про мир

10:29

"Очередного альфонса нашла": предательницу Ани Лорак опозорили за выбор жениха

10:27

ВСУ поразили склад "Шахедов" в Орловской области РФ - Генштаб

10:18

Джоли взяла младшую дочь от Брэда Питта на шоппинг

10:14

"Энергоблокада" от Фицо: существует ли серьезная угроза для электроснабжения Украины

09:54

Гороскоп Таро на январь 2025: Овнам - триумф, Тельцам - возможность, Близнецам - комфортВидео

09:19

Украинские дроны бьют на 2 тыс. км: в ГУР объяснили "таинственные" взрывы в РФ

09:18

Предательница Татьяна Овсиенко показалась впервые за долгое время - как выглядит

09:11

ВСУ вернули позиции в Донецкой области: как изменилась ситуация возле Северска - ISW

08:33

"Она мне этого никогда не забудет": принц Уильям рассказал, что подарил Кейт

08:21

Умерла актриса, которая прославилась ролью ДжульеттыВидео

Реклама
08:16

"Я хочу быть с тобой": кто победил в шоу "Холостяк" - детали

08:00

Блэкаут в США и конфронтация с Китаем: чем опасны угрозы Трампа Канадемнение

07:55

РФ увеличила производство "Шахедов" вдвое для зимней кампании против Украины - ISW

06:10

К концу года Россия вышла на интересный рубежмнение

06:00

Тарас Цымбалюк впервые после скандала показался со своей девушкой - детали

05:48

Гороскоп на завтра 29 декабря: Львам - вся удача мира, Овнам - незабываемый день

05:00

Какой сегодня праздник 28 декабря 2024 года: почему нельзя в этот день работать

04:02

Как мыть зеркала без разводов: 7 эффективных советов экспертов

03:30

Что такое "сиріч": лишь единицы смогут объяснить словоВидео

02:54

Начнутся финансовые трудности: что нельзя делать 28 декабря - приметы

02:44

Есть два сценария: Романенко сказал, как война в Украине может закончиться в 2025 году

02:03

В Николаеве прогремели взрывы: предварительно горит крыша многоэтажки - детали

01:54

Новый пакет помощи для Украины от США: стало известно, что в него войдет

01:30

Десятки ракет "на старте": в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ

01:07

Второй Саммит мира: в МИД сказали, когда его могут провести

00:13

Закуска, которая удивит гостей: рецепт рулета с селедкой на Новый годВидео

27 декабря, пятница
23:43

Свет почти не будут выключать: графики отключений электроэнергии на 28 декабряФото

23:13

В Украине ввели новый государственный праздник: что известно

22:49

"Не просто пустой жест": Фицо угрожает Украине "энергоблокадой" из-за газа из РФ

22:20

В обменниках планируют изменить курс доллара: чего ждать украинцам с понедельника

Реклама
22:08

"Пришла к ним пообщаться": Клара Новикова впервые высказалась о войне в Украине

21:59

Король Чарльз принял решение относительно принца Гарри

21:55

ВСУ захватили в плен солдат из КНДР: Зеленский раскрыл детали ожесточенных боев

21:47

Перед таким салатом никто не устоит: шикарный рецепт на новогодний столВидео

21:36

Похороны Яниса Тиммы: Седокова струсила

21:33

Солдаты - "расходный материал" для РФ: в Белом доме раскрыли безумные потери КНДР

21:28

ВСУ могут потерять все захваченные территории на Курщине до весны - Bloomberg

21:22

Разгадать головоломку непросто: найдите за 5 секунд леденец среди множества мороженого

20:40

Какой чай укрепляет иммунитет: названо 5 самых полезных напитков

20:39

Украина резко сократила число дальнобойных ударов по РФ: в NYT узнали причину

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять