Потери около 785 тысяч военных: Сырский вышел с важным заявлением об армии РФ

В этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину.

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ВСУ истощают потенциал врага в Украине / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, t.me/osirskiy

Что сообщил Сырский:

Украина удерживает контроль над важными участками фронта

Враг понес крупнейшие с начала полномасштабного вторжения потери

ВСУ уничтожили и поразили в 3,7 раза больше вражеских целей в 2024 году

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, как изменилась ситуация в армии и на фронте в течение 2024 года. В частности в заметке в Telegram он отметил, что борьба за независимость Украины продолжается.

ВСУ сдерживают численно превосходящего противника и сохраняют контроль над стратегически важными участками, удерживают контроль над западной частью Черного моря и сокращают военный и промышленный потенциал страны-агрессора России.

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"Уничтожаем агрессора всеми возможными средствами. Так, с начала 2024 года общие потери задействованных в наступлении оккупантов уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными. То есть в этом году россияне заплатили самую высокую цену с начала своего вторжения в Украину", - рассказал он.

В то же время, по подсчетам Сырского, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 785 тысяч военнослужащих.

Также главнокомандующий отдельно рассказал о наращивании Сил беспилотных систем в украинской армии. Поставки этого типа вооружения за последний год увеличились в 19 раз, а количество пораженных и уничтоженных целей врага выросло в 3,7 раза.

Потери армии РФ в войне против Украины - что известно

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что с февраля 2022 года страна-агрессор РФ потеряла 700 тысяч человек и "потратила" более двухсот миллиардов долларов на войну.

Как писал Главред, российскими источниками было установлено более 78 тысяч имен российских оккупантов, которые погибли с 24 февраля 2022 года. При этом, самый высокий прирост потерь во вражеской армии фиксируется именно за последнее время.

Накануне руководитель штаба обороны Великобритании Тони Радакин сообщил, что октябрь 2024 года стал самым кровавым месяцем для России с начала полномасштабного вторжения. В этом месяце российские войска имели в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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